Обзор дня: чемпионат мира обошелся без неожиданностей

Новости мира хоккея — в обзоре Алексея ШЕВЧЕНКО.

Из-за НХЛ следующий турнир, доставшийся Дании по остаточному принципу (обычно в олимпийский сезон приезжают слабые составы), будет еще более интересным, чем этот. Лучшие игроки мира приедут сыграть за свои сборные, так как они будут лишены Олимпиады в Корее. И мы уже точно увидим Мэттьюса, Макдэвида, Маршана — я могу многих перечислять, не только на букву «М». ИИХФ надо срочно решать проблему регламента, но это такая медленная структура, что вряд ли они смогут созвать внеочередной съезд. Убирайте буллиты. Когда победителя определяют по буллитам — это другой вид спорта. Вы еще по дракам определяйте чемпиона в случае ничейного результата! Надо вводить тренерский повтор, так как офсайды фиксировать все трудней из-за скорости. И, конечно же, надо решать мелкие организационные проблемы. Так один из игроков-участников чемпионата мира, придя в раздевалку перед полуфиналом, выпросил у организаторов пылесос и принялся убираться. Было грязно, пыльно, лежал какой-то мусор. Про условия работы для СМИ я уже молчу. Как бы им объяснить, что в России не осталось «пишущих журналистов». Нет такого понятия уже несколько лет, а те, кто до сих пор могут только писать, либо увольняется с работы, либо не ездит на международные турниры. Этот чемпионат мира разочаровал лишь тем, что в четверке лучших не было ни одного неожиданного участника. Ни швейцарцы, ни немцы, ни чехи не смогли ничего противопоставить фаворитам.

БЕЛОРУССКАЯ РЕВОЛЮЦИЯ.

За эти выходные в соседней Белоруссии много чего произошло. Справедливо ушел в отставку президент федерации Игорь Рачковский. Давно пора. Но нас больше волнует, во что может превратиться клуб КХЛ — «Динамо». А там решились на коренные изменения. Клуб планирует отказаться от всех иностранцев, включая тренеров. Зачем? Почему? Вроде бы, ради экономии, но тогда уже лучше перейти в ВХЛ или вообще сосредоточиться на чемпионате страны. Уровень белорусских игроков мы увидели на чемпионате мира — они едва не вылетели. И лучше не будет. Ожидаю в следующем сезоне от команды еще больших проблем. Но в «Динамо» должны играть легионеры, чтобы местные росли рядом с Робом Клинкхаммером, Марком-Андре Граньяни и Фредериком Петтерссоном. Кто сильней в стране тренера Крэйга Вудкрофта? Возможно есть, но всех местных специалистом там «сжирают» свои же. Этот путь минского «Динамо» — тупик. Лучше тогда убрать команду, раз денег нет.

СУДЬБА ГРИГОРЕНКО.