Обзор дня: чемпионат мира обошелся без неожиданностей
Сборная России заняла третье место на чемпионате мира в Кельне, в минском «Динамо» решили идти
каким-то странным путем, а два российских игрока «Колорадо» могут сменить клуб.
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Видимо, что-то случилось...
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Новости мира хоккея — в обзоре Алексея ШЕВЧЕНКО.
БЕЛОРУССКАЯ РЕВОЛЮЦИЯ.
За эти выходные в соседней Белоруссии много чего произошло. Справедливо ушел в отставку президент федерации Игорь Рачковский. Давно пора. Но нас больше волнует, во что может превратиться клуб КХЛ — «Динамо». А там решились на коренные изменения. Клуб планирует отказаться от всех иностранцев, включая тренеров. Зачем? Почему? Вроде бы, ради экономии, но тогда уже лучше перейти в ВХЛ или вообще сосредоточиться на чемпионате страны. Уровень белорусских игроков мы увидели на чемпионате мира — они едва не вылетели. И лучше не будет. Ожидаю в следующем сезоне от команды еще больших проблем. Но в «Динамо» должны играть легионеры, чтобы местные росли рядом с Робом Клинкхаммером,
СУДЬБА ГРИГОРЕНКО.
Генеральный менеджер «Колорадо» Джо Сакик сообщил, что не знает, останутся ли в команде Михаил Григоренко и Федор Тютин. Кажется, что двум российским игрокам придется выходить на рынок и, возможно, возвращаться в Россию. Григоренко едва не оказался в КХЛ еще в прошлом сезоне. ЦСКА был готов взять игрока, но он пошел на снижение зарплаты лишь бы получить односторонний контракт. У форварда семья, которой будет тяжело адаптироваться в России. Но после этого сезона у него не может быть предложений. Ему бы стараться в каждом матче, а он выглядел весь сезон так, словно ему все надоело. Не видел более равнодушного российского игрока в прошлом сезоне. Редкие всплески не в счет. Думаю, что и
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