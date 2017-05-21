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21 мая 2017, 13:39 | Хоккей | ТАСС

Койву поблагодарил тренера Юрзинова на церемонии введения в Зал славы IIHF

КЕЛЬН /Германия/, 21 мая. /Спец. корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Бывший форвард сборной Финляндии Саку Койву, введенный в Зал славы Международной федерации хоккея (IIHF), поблагодарил советского и российского тренера Владимира Юрзинова за работу с ним в течение своей карьеры.

«Хотел бы поблагодарить Владимира Юрзинова и ТПС за то, что они помогли мне в становлении как игрока», — сказал Койву.

Церемония введения в Зал славы IIHF проходит в воскресенье в Кельне. Первым клубом Койву был финский ТПС, который в 1992—1998 годах тренировал Юрзинов.

Койву является чемпионом мира, а также четырехкратным призером Олимпийских игр.
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