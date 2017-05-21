Койву поблагодарил тренера Юрзинова на церемонии введения в Зал славы IIHF

«Хотел бы поблагодарить Владимира Юрзинова и ТПС за то, что они помогли мне в становлении как игрока», — сказал Койву.

Церемония введения в Зал славы IIHF проходит в воскресенье в Кельне. Первым клубом Койву был финский ТПС, который в 1992—1998 годах тренировал Юрзинов.

Койву является чемпионом мира, а также четырехкратным призером Олимпийских игр.