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19 мая 2017, 7:00 | Хоккей | Вести - Новосибирск

ХК «Сибирь» подписал годовой контракт с тренером из Белоруссии

Александр Макрицкий имеет возможность продлить соглашение с новосибирским клубом еще на год, говорится в сообщении пресс-службы клуба.

ХК «Сибирь» подписал годовой контракт с тренером из Белоруссии, об этом сообщает пресс-служба клуба.

Тренерский штаб ХК «Сибирь» пополнил Александр Макрицкий (11.08.1971) — бывший белорусский хоккеист, игравший на позиции защитника. Контракт подписан по системе 1+1.

Тренерская карьера началась в 2012 году в «Динамо-Шиннике» (ассистент главного тренера), в 2014 году переехал работать в нижегородское «Торпедо» помощником Петериса Скудры.

Будучи игроком Макрицкий, выступал в клубах Беларуси, Германии и России.

В нашей стране — это «Авангард», «Лада», «Нефтехимик», «Северсталь», «Динамо-Энергия», «Крылья Советов» и «Химик».

В КХЛ провел 60 матчей в составе минского «Динамо».

В сборной Белоруссии дебютировал в 1994 году. Участвовал в восьми чемпионатах мира и Олимпийских играх 2002 и 2010 годов. Всего в национальной команде сыграл 152 матча и набрал 30 очков (8 шайб и 22 передачи).
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