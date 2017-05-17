Обзор дня: лигу все-таки ждет сокращение
Сборная России по хоккею потерпела первое поражение на чемпионате мира и едет в Париж, руководство КХЛ обозначило непонятные критерии по сокращению состава лиги, а «Локомотив» возвращает своих игроков из аренды.
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Видимо, что-то случилось...
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Новости мира хоккея — в обзоре Алексея ШЕВЧЕНКО.
И
НЕВЫПОЛНИМОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ.
Очень уважаю
ОТКРЫТАЯ СКРЫТАЯ АРЕНДА.
«Локомотив» в последние дни собирает своих арендованных игроков, чтобы к августу снова раздать их по арендам. Из «Амура» забрали Кирилла Капустина, Данила Романцева и Александра Елесина. Они просто вызываются на сбор, но нет сомнений, что ближе к чемпионату от них откажутся. Вместо того, чтобы придумывать рейтинги, в КХЛ должны создать отдел по подозрительным сделкам и пресекать подобные переходы. Кстати, это будет учитываться в рейтинге? И «Амур» мог бы поднять тревогу. Например, Капустин и Елесин могли бы стать лидерами команды в следующем сезоне. Была бы воля, руководство хабаровского клуба даже бы не рассматривало предложение о продаже игроков. Но сделка — это сделка, пусть даже устная. Приходится отдавать.
ПЕРВОЕ ПОРАЖЕНИЕ.
Сборная России потерпела первое поражение на чемпионате мира от команды США и эта неудача заставила крепко задуматься. Вдруг стало непонятно, во что мы играем. Выявились серьезные проблемы с защитой, но о них нам намекали еще на Евротуре. А мы не прислушались. В первой же серьезной игре стало ясно, что тренеры пока не нашли места для Евгения Кузнецова. То есть в идеальных условиях он, безусловно, нужен, но на этом турнире его просто не с кем ставить. У нас три сыгранных звена (причем, уже, к счастью, вернули питерское звено, а то вспоминали, что
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