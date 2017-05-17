Обзор дня: лигу все-таки ждет сокращение

Новости мира хоккея — в обзоре Алексея ШЕВЧЕНКО.

И все-таки КХЛ ждет сокращение. Дмитрий Чернышенко вчера даже обозначил цифры — нам надо 24 команды. Но это было единственное, что он сказал четко. Больше всего пугает, что появится некий рейтинг клубов, по итогам которого будут приняты решения о сокращении. Последний раз с понятием «рейтинг» мы встречались по отношению к арбитрам. И лидера по всем рейтинговым показателям Вячеслава Буланова выкинули из судейства. Как и тогда, так и сейчас непонятна система расчета баллов. Вчера говорили про посещаемость, но вы же понимаете, что ЦСКА должен быть исключен моментально. Я бы привел контраргументы по каждому пункту, но больше всего меня зацепил показатель «спортивные результаты». Это тут причем? Опять, если взять армейцев, то последнего тренера они уволили именно за плохие результаты. Он не выиграл Кубок. Я понимаю, что в лиге просто не разбираются в хоккее и подходят к виду спорта технологически, но это неправильно. На самом деле, я тоже не против сокращения команд. Но стоит помнить, что многие оказались в такой ситуации в том числе и по вине лиги.

НЕВЫПОЛНИМОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ.

Очень уважаю вице-президента «Металлурга» Геннадия Величкина, но иногда он делает такие предложения, от которых хватаешься за голову. Он предлагает для повышения качества работы арбитров совершенно противоположные здравому рассудку вещи. Например, говорит, что надо на плей-офф КХЛ приглашать арбитров из НХЛ. То есть видно, что человек вообще не понимает процессов. Так вот ни один сильный арбитр из НХЛ в разгар сезона (а у нас идет плей-офф, когда за океаном — концовка регулярки) не поедет в Россию. Даже за большие деньги. Это все равно что предложить Гецлафу, Перри и Гибсону сыграть за «Югру» во время плей-офф, а потом вернуться. Так не бывает. Более того, ни один арбитр из АХЛ не поедет в Россию. Да и европейские списки судей формируется не так, как думает Величкин. Своих надо развивать, давать им большую независимость и делать так, чтобы их не касались любые такие предложения. Но судьи делали попытку и их разогнали.

ОТКРЫТАЯ СКРЫТАЯ АРЕНДА.

«Локомотив» в последние дни собирает своих арендованных игроков, чтобы к августу снова раздать их по арендам. Из «Амура» забрали Кирилла Капустина, Данила Романцева и Александра Елесина. Они просто вызываются на сбор, но нет сомнений, что ближе к чемпионату от них откажутся. Вместо того, чтобы придумывать рейтинги, в КХЛ должны создать отдел по подозрительным сделкам и пресекать подобные переходы. Кстати, это будет учитываться в рейтинге? И «Амур» мог бы поднять тревогу. Например, Капустин и Елесин могли бы стать лидерами команды в следующем сезоне. Была бы воля, руководство хабаровского клуба даже бы не рассматривало предложение о продаже игроков. Но сделка — это сделка, пусть даже устная. Приходится отдавать.

ПЕРВОЕ ПОРАЖЕНИЕ.