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16 мая 2017, 15:29 | Хоккей | АиФ Новосибирск

Новую ледовую арену мирового уровня могут построить в Новосибирске

Об этом решат в Кёльне в 19 мая.

Губернатор Новосибирской области в пресс-центре регионального правительства рассказал о возможной постройке ледовой арены для проведения молодёжного чемпионата мира по хоккею в Новосибирске в 2023 году.

«В феврале текущего года наша делегация презентовала заявку об организации чемпионата по хоккею в Новосибирске на заседании Международной федерации хоккея во Франции. Второй этап обсуждений пройдёт в Кёльне 19 мая — рассказал Владимир Городецкий.

Если проект одобрят, то арену должны будут построить уже в сентябре 2022. Напомним, что решение о том, в каком городе будет проходить чемпионат отложили ещё на один год 10 мая. Об этом сообщил президент Международной федерации хоккея Рене Фазель.
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