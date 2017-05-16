Новую ледовую арену мирового уровня могут построить в Новосибирске

Губернатор Новосибирской области в пресс-центре регионального правительства рассказал о возможной постройке ледовой арены для проведения молодёжного чемпионата мира по хоккею в Новосибирске в 2023 году.

«В феврале текущего года наша делегация презентовала заявку об организации чемпионата по хоккею в Новосибирске на заседании Международной федерации хоккея во Франции. Второй этап обсуждений пройдёт в Кёльне 19 мая — рассказал Владимир Городецкий.

Если проект одобрят, то арену должны будут построить уже в сентябре 2022. Напомним, что решение о том, в каком городе будет проходить чемпионат отложили ещё на один год 10 мая. Об этом сообщил президент Международной федерации хоккея Рене Фазель.