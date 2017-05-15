Обзор дня: Сорокин должен показать себя

Новости мира хоккея — в обзоре Алексея ШЕВЧЕНКО.

Вчера Владислав Третьяк встретился с журналистами, говорил о том, как красиво играет сборная, но мне был интересен один вопрос — собирается ли ФХР исполнять закон ЕАЗС, ведь совсем недавно решено, что белорусы и казахстанцы не должны иметь ограничений, как и российские граждане. И это касается спорта. Министерство уже высказалось, мол, у нас есть закон о спортивном гражданстве, но там, кажется, не до конца разобрались. Внутренний закон не должен нарушать федеральный. Третьяк сообщил, что и в хоккее менять ничего не будут. По крайней мере, в ближайший год. У меня сложилось впечатление, что и глава ФХР тоже не знаком с постановлением, а когда я намекнул, что могут быть суды, то он не показал волнения. Получается, что в следующем сезоне игроки из Белоруссии и Казахстана все-таки будут легионерами. — У них есть свои команды в КХЛ, — отметил Третьяк. — Пусть они там и выступают. Так что никаких позитивных новостей для «Трактора», «Северстали» или «Лады» пока нет. Но и в клубах не должны сидеть сложа руки, а требовать, чтобы государственные законы исполнялись. Это же им на пользу.

ШАНС ДЛЯ СОРОКИНА.

Сборная России сыграет против команды Латвии в предпоследнем матче группового этапа и лично я буду переживать за Илью Сорокина, который выйдет на лед с первых минут. В Кельн мы решили взять Андрея Василевского, а Сорокин и Шестеркин остались без опыта игры на таком турнире, без умения справляться с давлением. Сейчас же ситуация такая, что именно они будут основными вратарями в Корее, так как в НХЛ подтвердили, что никуда не едут. Сорокин за ближайшие 60 минут должен показать себя. Конечно, лучше, чтобы он (или Игорь) вышли и против американцев, но нам тут нужно первое место, хотя оно мало дает. В противоположной группе все команды из четверки одного уровня.

СКОРОХОДОВ СНОВА ВОСТРЕБОВАН.

По приобретениям становится ясно, какой бюджет у той или иной команды в КХЛ. «Лада» подписала контракт с Игорем Скороходовым, который провел просто очень плохой сезон в «Северстали», не доиграл там и отправился в Новокузнецк. На его счету всего пять шайб в 37 встречах, но самое печальное в том, что в Череповце он играл в среднем не более 11 минут. Конечно, на карьере Игоря очень серьезным образом сказалась травма колена. В «Югре» такое медицинское обеспечение, что сначала его повреждение не было диагностировано, и он несколько игр провел с разрывом связок. Понятно, что только усугубил проблему, долго восстанавливался и не смог выйти на свой уровень. Но «Лада» все равно дает ему шанс. И вы понимаете, почему.

«ДИНАМО» ПОД УГРОЗОЙ.

Вчерашнее интервью представителей центрального совета «Динамо» по поводу ситуации в хоккейном клубе не добавило оптимизма. У клуба есть серьезные проблемы, спонсорские деньги, которые якобы находятся в ЦС (это главная надежда хоккеистов, мол, деньги есть, но они на других счетах), в хоккей не пойдут, так как клуб, якобы, уже получил два миллиарда в прошлом сезоне, но все равно закончил с двумя миллиардами рублей долга. Сейчас игрокам должны зарплату за несколько месяцев и премии за весь год, появились сложности с базой. Перспективы настолько печальные, что у КХЛ нет никаких оснований включать клуб в число участников следующего сезона. Какие же гарантии они изучают? Денег нет. Есть только два выхода. Либо Андрей Сафронов находит спонсора, который включает денежный кран, либо договаривается с советом, уходит, но спасает клуб. Ждем, какой выбор будет сделан. Есть и третий вариант — проект «Динамо» закрывается. И он — более чем реален.