В Астане пройдет День канадского хоккея

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Мероприятие является частью официального празднования 150-летнего юбилея Канады, 25-летия канадско-казахстанских дипломатических отношений, а также 60-летия хоккея в Казахстане. Событие пройдет с 10.30 часов утра до 19.00 вечера.

В праздничной программе следующие мероприятия:

— эксклюзивная выставка «Зал хоккейной славы» с уникальными хоккейными экспонатами, привезенными впервые из Торонто (Канада);.

— фото- и автограф-сессия с легендарными игроками хоккея: Кеном Драйденом, Игорем Ларионовым, Брайаном Проппом, Сэмми Джо Смол, Билли Бриджесом, Сергеем Немчиновым и другими;.

— дегустация традиционных канадских блинчиков с кленовым сиропом;.

— показательные хоккейные матчи (следж-хоккей, женский / юношеский хоккей);.

— лотерея с розыгрышем ценных призов и памятных сувениров;.

— выступление известной канадской рок-группы The Sheepdogs;.

— захватывающий матч между командами Канады и Казахстана с участием Чрезвычайного и Полномочного посла Канады в РК Шона Перри Стайла, Первого заместителя Премьер-Министра РК Аскара Мамина и звезд хоккея: Кена Драйдена, Игоря Ларионова, Брайана Проппа, Сэмми Джо Смол, Билли Бриджеса, Сергея Немчинова и другими.

Билеты продаются в кассах «Барыс Арена» и на сайте www.ticketon.kz. Стоимость билета: 500 тенге.

Организатором является посольство Канады в Казахстане.