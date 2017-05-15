В Астане пройдет День канадского хоккея
21 мая в ледовом дворце «Барыс Арена» состоится День канадского хоккея.
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Мероприятие является частью официального празднования 150-летнего юбилея Канады, 25-летия
В праздничной программе следующие мероприятия:
— эксклюзивная выставка «Зал хоккейной славы» с уникальными хоккейными экспонатами, привезенными впервые из Торонто (Канада);.
— фото- и
— дегустация традиционных канадских блинчиков с кленовым сиропом;.
— показательные хоккейные матчи (следж-хоккей, женский / юношеский хоккей);.
— лотерея с розыгрышем ценных призов и памятных сувениров;.
— выступление известной канадской
— захватывающий матч между командами Канады и Казахстана с участием Чрезвычайного и Полномочного посла Канады в РК Шона Перри Стайла, Первого заместителя
Билеты продаются в кассах «Барыс Арена» и на сайте www.ticketon.kz. Стоимость билета: 500 тенге.
Организатором является посольство Канады в Казахстане.
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