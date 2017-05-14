Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/hockey/29737871/
14 мая 2017, 22:34 | Хоккей | NewsKo

Максим Решетников поздравил Евгения Кетова с Кубком Гагарина

14 мая в Перми прошел Второй краевой турнир по хоккею среди мальчиков на приз Чемпиона мира знаменитого хоккеиста, заслуженного мастера спорта России Евгения Кетова.

Максим Решетников поздравил Евгения Кетова с Кубком Гагарина - Фото Увеличить
Видимо, что-то случилось...

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Сообщение об ошибке автоматически отправлено
в службу поддержки. Приносим свои извинения

Поприветствовать участников турнира Евгений Кетов прибыл лично, привёз главный трофей Континентальной хоккейной лиги — Кубок Гагарина, а также Кубок Чемпиона России по хоккею.

Глава региона Максим Решетников встретился с известным российским хоккеистом.

«Благодаря вашей инициативе в Губахе начинается строительство ледовой арены. Даже достигнув таких высот, вы помните и возвращаетесь на свою малую Родину. Вместе с такими людьми, которым Пермский край не безразличен, мы достигнем новых побед и свершений», — сказал глава региона.

Одной из тем встречи стало развитие спорта в Пермском крае. Благодаря активному созданию и обновлению спортивной инфраструктуры, развитой сети школ и клубов, как для профессионалов спорта, так и для новичков, сегодня Пермский край стал регионом высоких спортивных достижений. Как результат, край регулярно принимает соревнования окружного, всероссийского и международного масштаба.

«Я очень рад, что дети из моего родного города смогут в ближайшее время тренироваться в новых комфортных условиях. В моём детстве таких возможностей не было. Нашими совместными усилиями мы зажжём искру в сердцах ребятни и точно воспитаем будущих чемпионов», — отметил Евгений Кетов.

Напомним, в Пермском крае поддержке и развитию хоккея как одному из наиболее популярных видов спорта уделяется большое внимание. В региональном бюджете 2017 года на поддержку хоккея предусмотрено порядка 125 млн руб.

Источник — администрация губернатора Пермского края
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Хоккея

Еще 7 новостей  Все новости
11 мая

«Бывшие» люди: олигархи Пермской губернии перед революцией и после

Да, это скандал!

Пабло Лоренцино: Мы создаём уникальную городскую среду