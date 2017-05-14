Максим Решетников поздравил Евгения Кетова с Кубком Гагарина
14 мая в Перми прошел Второй краевой турнир по хоккею среди мальчиков на приз Чемпиона мира знаменитого хоккеиста, заслуженного мастера спорта России Евгения Кетова.
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Поприветствовать участников турнира Евгений Кетов прибыл лично, привёз главный трофей Континентальной хоккейной лиги — Кубок Гагарина, а также Кубок Чемпиона России по хоккею.
Глава региона Максим Решетников встретился с известным российским хоккеистом.
«Благодаря вашей инициативе в Губахе начинается строительство ледовой арены. Даже достигнув таких высот, вы помните и возвращаетесь на свою малую Родину. Вместе с такими людьми, которым Пермский край не безразличен, мы достигнем новых побед и свершений», — сказал глава региона.
Одной из тем встречи стало развитие спорта в Пермском крае. Благодаря активному созданию и обновлению спортивной инфраструктуры, развитой сети школ и клубов, как для профессионалов спорта, так и для новичков, сегодня Пермский край стал регионом высоких спортивных достижений. Как результат, край регулярно принимает соревнования окружного, всероссийского и международного масштаба.
«Я очень рад, что дети из моего родного города смогут в ближайшее время тренироваться в новых комфортных условиях. В моём детстве таких возможностей не было. Нашими совместными усилиями мы зажжём искру в сердцах ребятни и точно воспитаем будущих чемпионов», — отметил Евгений Кетов.
Напомним, в Пермском крае поддержке и развитию хоккея как одному из наиболее популярных видов спорта уделяется большое внимание. В региональном бюджете 2017 года на поддержку хоккея предусмотрено порядка 125 млн руб.
Источник — администрация губернатора Пермского края
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