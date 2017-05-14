Обзор дня: словаки и белорусы идут опасной дорогой

Новости мира хоккея — в обзоре Алексея ШЕВЧЕНКО.

Владислав Третьяк назвал игру сборной России против команды Словакии великолепной, сравнил ее с каким-то великим матчем, а мы вновь задумались над тем, что нельзя проводить турниры, на который приезжают такие разнородные команды. У словаков не было не единого шанса выиграть. Теоретический — существовал до матча, мало ли мы знаем в истории случаев, когда фаворит уступает, но уже секунд через десять стало ясно, что соперники хотят услышать финальную сирену и уйти. Жалко, что еще одна хоккейная страна находится в таком состоянии. Через год-два такими темпами они вылетят, и вернуться будет очень тяжело, учитывая, как прогрессируют другие страны. Такие же проблемы у белорусской сборной. Да, на этот раз они спаслись, переиграв словенцев. Но даже им уступали по ходу встречи. Если в Минске посчитают, что все нормально, а результат приемлемый, то быть беде. И я жду не реакции президента их страны. Хочется, чтобы руководство хоккея поняло, что нельзя так жить дальше. Если говорить о нашей команде, то теперь у них впереди две встречи подряд и тут решается судьба первого места. Выгадывать ничего не получится — в той группе ситуация запутанная. Надо просто занимать первое место в своей.

ГОНЧАР ИДЕТ НА ПОВЫШЕНИЕ.

В «Питтсбурге» тренер Сергей Гончар получит больше полномочий со следующего сезона. Сейчас он занимается исключительно защитниками, но ему обещают больше работы. В прошлом году его хотели пригласить в «Салават Юлаев», но он отказался и доводы выглядели логичными. Но то, что его не взяли на Кубок мира и вообще вспомнили про тренера только совсем поздно, когда у Сергея уже были сформированы планы, очень плохо. Напомню, что если наши хоккеисты пользуются спросом в Северной Америке, их приглашают, за ними охотятся, то ни один российский специалист за океаном не востребован. Максимум, что могут предложить — скаутскую позицию. Гончар первый человек за последние годы, который не просто закрепился в сильном клубе, но уже достиг кое-каких высот. Наверное, пора его привлекать плотнее к работе с национальной командой.

СЛУХИ ИЗ АСТАНЫ.

Новым тренером «Барыса» может стать Евгений Корешков. Видимо, в клубе решили, что нет смысла уговаривать Эдуарда Занковца вернуться и доверят клуб молодому специалисту. Молодому не в силу возраста, а в силу опыта. За спиной у Корешкова есть победа в МХЛ с магнитогорским клубом, довольно успешная деятельность с молодежной сборной России с Валерием Брагиным. Но в КХЛ он проработал всего месяц, когда в «Барысе» уволили одного человека, а не назначили другого. Там был весьма неровный отрезок. Помню, что при нем «Барыс» упустил победу над «Северсталью», ведя — 3:0. Но его не рассматривали в тот момент, как реального претендента, и он сам чувствовал, что лишь помогает клубу провести переговоры с кандидатом (это оказался Андрей Назаров). Наверное, Корешков — неплохой выбор. Не худший, хотя я все жду, когда в Казахстане одумаются и позовут сильного европейского или североамериканского тренера. Деньги же найдутся.

ОТКАЗ ОТ ФЛЕРИ.

Дамьен Флери не будет выступать за «Куньлунь» в следующем сезоне. Контракт с французом решено не продлевать и никакого удивления это не вызывает. Прошлым летом Дамьен признавался, что совсем не ожидал получить приглашение из КХЛ, но провел отличный сезон в Европе и агент нашел ему весьма приличное предложение. Нападающий сборной Франции никогда не выступал на таком уровне и не справился. Он набрал 16 очков в 57 встречах, но выглядел совсем слабо и играл лишь потому, что у Владимира Юрзинова не было выбора. Китайский клуб, кстати, в этом сезоне будет гораздо сильней. Деньги есть, Кинэна позвали. Осталось понять, кто именно будет тренировать. В Магнитогорске у Майка был Илья Воробьев, а тут Игорь Кравчук и Бобби Карпентер. Видимо, последний и будет все определять.