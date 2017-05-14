Обзор дня: словаки и белорусы идут опасной дорогой
В НХЛ растет еще одна звезда, только на тренерской должности, «Барыс», возможно, определился с главным тренером, а игрок сборной Франции покидает КХЛ.
|
Видимо, что-то случилось...
К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Новости мира хоккея — в обзоре Алексея ШЕВЧЕНКО.
Владислав Третьяк назвал игру сборной России против команды Словакии великолепной, сравнил ее с
ГОНЧАР ИДЕТ НА ПОВЫШЕНИЕ.
В «Питтсбурге» тренер Сергей Гончар получит больше полномочий со следующего сезона. Сейчас он занимается исключительно защитниками, но ему обещают больше работы. В прошлом году его хотели пригласить в «Салават Юлаев», но он отказался и доводы выглядели логичными. Но то, что его не взяли на Кубок мира и вообще вспомнили про тренера только совсем поздно, когда у Сергея уже были сформированы планы, очень плохо. Напомню, что если наши хоккеисты пользуются спросом в Северной Америке, их приглашают, за ними охотятся, то ни один российский специалист за океаном не востребован. Максимум, что могут предложить — скаутскую позицию. Гончар первый человек за последние годы, который не просто закрепился в сильном клубе, но уже достиг
СЛУХИ ИЗ АСТАНЫ.
Новым тренером «Барыса» может стать Евгений Корешков. Видимо, в клубе решили, что нет смысла уговаривать Эдуарда Занковца вернуться и доверят клуб молодому специалисту. Молодому не в силу возраста, а в силу опыта. За спиной у Корешкова есть победа в МХЛ с магнитогорским клубом, довольно успешная деятельность с молодежной сборной России с Валерием Брагиным. Но в КХЛ он проработал всего месяц, когда в «Барысе» уволили одного человека, а не назначили другого. Там был весьма неровный отрезок. Помню, что при нем «Барыс» упустил победу над «Северсталью», ведя — 3:0. Но его не рассматривали в тот момент, как реального претендента, и он сам чувствовал, что лишь помогает клубу провести переговоры с кандидатом (это оказался Андрей Назаров). Наверное, Корешков — неплохой выбор. Не худший, хотя я все жду, когда в Казахстане одумаются и позовут сильного европейского или североамериканского тренера. Деньги же найдутся.
ОТКАЗ ОТ ФЛЕРИ.
Дамьен Флери не будет выступать за «Куньлунь» в следующем сезоне. Контракт с французом решено не продлевать и никакого удивления это не вызывает. Прошлым летом Дамьен признавался, что совсем не ожидал получить приглашение из КХЛ, но провел отличный сезон в Европе и агент нашел ему весьма приличное предложение. Нападающий сборной Франции никогда не выступал на таком уровне и не справился. Он набрал 16 очков в 57 встречах, но выглядел совсем слабо и играл лишь потому, что у Владимира Юрзинова не было выбора. Китайский клуб, кстати, в этом сезоне будет гораздо сильней. Деньги есть, Кинэна позвали. Осталось понять, кто именно будет тренировать. В Магнитогорске у Майка был Илья Воробьев, а тут Игорь Кравчук и Бобби Карпентер. Видимо, последний и будет все определять.
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter