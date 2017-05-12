Обзор дня: Орлов и Кузнецов не разрушат микроклимат сборной

Обзор Алексея ШЕВЧЕНКО.

Перед третьим периодом матча с Данией нам сообщили, что Александр Овечкин не приедет в Кельн. Есть травма или нет — он принял совершенно правильное и разумное решение. Он просто не может помочь нашей команде в такой форме и с такой игрой. Из-за него бы пришлось не просто менять одно-два звена, а вообще перестраивать весь состав. Куда бы поставили Овечкина? Только в третье звено к Евгению Кузнецову. Но тогда бы сократилось игровое время у первых двух троек. Кузнецов же заменит Владимира Ткачева, который на своем первом чемпионате мира не блещет. Лишь бы только сам хоккеист не расстроился и продолжал дальше работать. Ему в Корее нести основную нагрузку. Дмитрий Орлов заметно усилит оборону, хотя к ней пока претензий нет. Важно и то, что и Кузнецов, и Орлов не разрушат коллектив. Хороший микроклимат — плюс этой сборной.

У «МАГНИТКИ» ПРОБЛЕМЫ С СОСТАВОМ.

Финалист прошлого розыгрыша Кубка Гагарина и обладатель позапрошлого становится командой, где возникнет много проблем с составом. Они же потеряют Виктора Антипина и Алексея Береглазова, вероятней всего, не будет Даниса Зарипова. Вы же видите, что у Сергея Мозякина спад. Но кто приходит взамен? Пока, если честно, эти имена, скорее, удивляют. Подписали американского защитника Ника Шауса, который не играл в НХЛ, а выступал в Чехии. Без опыта игры в НХЛ у нас были многие, и не всегда это плохо, но ему 31 год! Взяли игрока из ВХЛ. Подписали двухлетний контракт с защитником Александром Будкиным, который не мог пробиться в состав. Правда, остался костяк: Василий Кошечкин, Ян Коварж. Но все равно кажется, что у уральцев будут проблемы. А тут еще и Крис Ли ничего не решил.

БЕЛОРУСЫ С КАЗАХАМИ МОГУТ ВЫДОХНУТЬ.

Со следующего сезона белорусские, казахстанские игроки не должны считаться легионерами. Не будем углубляться в политику, но в ближайшее время все ограничения на жителей этих стран в России должны быть устранены. Министерство спорта обязано подчиниться, а если в нашей лиге не пойдут на уступки, то можно подавать в суд и выигрывать его. Правда, у КХЛ (с подачи ФХР) использует другое правило по поводу легионеров. Иностранцем считается тот, кто не может выступать за сборную России. Формально права других граждан, в том числе и ЕАЗС не нарушаются. Но ведь ограничения есть. Это надо устранять. На первый взгляд клубы не особо и выигрывают, но этот как посмотреть. Например, «Трактор», подписав Ника Бэйлена (гражданин Белоруссии) может взять еще пять полноценных иностранных игроков. Все плюс. Лига в этот раз не идет на конфликт, а ждет решения Минспорта. Так даже лучше. В этой организации быстро делают так, как велит политика.

ТХК БЬЕТСЯ В АГОНИИ.