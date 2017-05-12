Обзор дня: Орлов и Кузнецов не разрушат микроклимат сборной
Александр Овечкин не приедет на чемпионат мира, «Магнитка» решилась на странное усиление, а тверской хоккей могут убить.
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Обзор Алексея ШЕВЧЕНКО.
Перед третьим периодом матча с Данией нам сообщили, что Александр Овечкин не приедет в Кельн. Есть травма или нет — он принял совершенно правильное и разумное решение. Он просто не может помочь нашей команде в такой форме и с такой игрой.
У «МАГНИТКИ» ПРОБЛЕМЫ С СОСТАВОМ.
Финалист прошлого розыгрыша Кубка Гагарина и обладатель позапрошлого становится командой, где возникнет много проблем с составом. Они же потеряют Виктора Антипина и Алексея Береглазова, вероятней всего, не будет Даниса Зарипова. Вы же видите, что у Сергея Мозякина спад. Но кто приходит взамен? Пока, если честно, эти имена, скорее, удивляют. Подписали американского защитника Ника Шауса, который не играл в НХЛ, а выступал в Чехии. Без опыта игры в НХЛ у нас были многие, и не всегда это плохо, но ему 31 год! Взяли игрока из ВХЛ. Подписали двухлетний контракт с защитником Александром Будкиным, который не мог пробиться в состав. Правда, остался костяк: Василий Кошечкин, Ян Коварж. Но все равно кажется, что у уральцев будут проблемы. А тут еще и Крис Ли ничего не решил.
БЕЛОРУСЫ С КАЗАХАМИ МОГУТ ВЫДОХНУТЬ.
Со следующего сезона белорусские, казахстанские игроки не должны считаться легионерами. Не будем углубляться в политику, но в ближайшее время все ограничения на жителей этих стран в России должны быть устранены. Министерство спорта обязано подчиниться, а если в нашей лиге не пойдут на уступки, то можно подавать в суд и выигрывать его. Правда, у КХЛ (с подачи ФХР) использует другое правило по поводу легионеров. Иностранцем считается тот, кто не может выступать за сборную России. Формально права других граждан, в том числе и ЕАЗС не нарушаются. Но ведь ограничения есть. Это надо устранять. На первый взгляд клубы не особо и выигрывают, но этот как посмотреть. Например, «Трактор», подписав Ника Бэйлена (гражданин Белоруссии) может взять еще пять полноценных иностранных игроков. Все плюс. Лига в этот раз не идет на конфликт, а ждет решения Минспорта. Так даже лучше. В этой организации быстро делают так, как велит политика.
ТХК БЬЕТСЯ В АГОНИИ.
Продолжается агония тверского клуба ТХК. Надеясь получить зарплату (долги с января), игроки подали в суд, чтобы обанкротить клуб. Не знаю, чего именно они добьются. Ждут, что начнут продавать имущество? А что есть у клуба? Ничего и нет. Помню, в Перми была такая же ситуация. У «Молота-Прикамье» описали столы и пишущие машинки. Что с них выручишь? Гораздо печальней, что власти никак не реагируют на пожелания и просьбы ФХР по поводу того, что клубу надо помочь. И непонятно, почему. Ну, отлично, убьете вы команду, которую любили горожане, убьете клуб. Неужели после этого регион заживет прекрасной жизнью? Этого не будет. Не
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