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https://sport.mail.ru/news/hockey/29715392/
12 мая 2017, 9:00 | Хоккей | Р-Спорт

Аскар Шопобаев сообщил, что занял пост генменеджера сборной Казахстана по хоккею

АСТАНА, 12 мая — Р-Спорт. Президент астанинского «Барыса» Аскар Шопобаев сообщил журналистам, что занял пост генерального менеджера сборной Казахстана по хоккею.

Ранее было объявлено, что генеральный менеджер сборной Казахстана Александр Корешков покидает пост президента «Барыса», а ему на смену приходит президент хоккейного клуба «Алматы» Шопобаев. При этом источник, близкий к ситуации, сообщал агентству «Р-Спорт», что Корешков также завершил работу и в национальной сборной Казахстана.

«Да, конечно, — ответил Шопобаев на вопрос, распространяется ли его назначение вместо Корешкова и на должность генменеджера сборной Казахстана. — У меня есть новое видение, хотелось бы это поставить на государственные рельсы. Есть определенные наметки, как дальше двигаться. Я думаю, Казахстан с его большим населением заслуживает быть в лиге сильнейших. В связи с этим структурные изменения, причем как в чемпионате Казахстана, так и в исполкоме, нас ожидают».

Сборная Казахстана в апреле заняла третье место в группе А первого дивизиона чемпионата мира и не смогла вернуться в элитный дивизион. Шопобаев с 2010 по 2015 годы возглавлял «Алматы» и филиал Казахстанской федерации хоккея в Алма-Ате и Алма-Атинской области. Корешков занимал пост президента «Барыса» с марта 2015 года.

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