Аскар Шопобаев сообщил, что занял пост генменеджера сборной Казахстана по хоккею

Ранее было объявлено, что генеральный менеджер сборной Казахстана Александр Корешков покидает пост президента «Барыса», а ему на смену приходит президент хоккейного клуба «Алматы» Шопобаев. При этом источник, близкий к ситуации, сообщал агентству «Р-Спорт», что Корешков также завершил работу и в национальной сборной Казахстана.

«Да, конечно, — ответил Шопобаев на вопрос, распространяется ли его назначение вместо Корешкова и на должность генменеджера сборной Казахстана. — У меня есть новое видение, хотелось бы это поставить на государственные рельсы. Есть определенные наметки, как дальше двигаться. Я думаю, Казахстан с его большим населением заслуживает быть в лиге сильнейших. В связи с этим структурные изменения, причем как в чемпионате Казахстана, так и в исполкоме, нас ожидают».