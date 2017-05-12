Аскар Шопобаев сообщил, что занял пост генменеджера сборной Казахстана по хоккею
АСТАНА, 12 мая —
Р-Спорт. Президент астанинского «Барыса» Аскар Шопобаев сообщил журналистам, что занял пост генерального менеджера сборной Казахстана по хоккею.
Ранее было объявлено, что генеральный менеджер сборной Казахстана Александр Корешков покидает пост президента «Барыса», а ему на смену приходит президент хоккейного клуба «Алматы» Шопобаев. При этом источник, близкий к ситуации, сообщал агентству «Р-Спорт», что Корешков также завершил работу и в национальной сборной Казахстана.
«Да, конечно, — ответил Шопобаев на вопрос, распространяется ли его назначение вместо Корешкова и на должность генменеджера сборной Казахстана. — У меня есть новое видение, хотелось бы это поставить на государственные рельсы. Есть определенные наметки, как дальше двигаться. Я думаю, Казахстан с его большим населением заслуживает быть в лиге сильнейших. В связи с этим структурные изменения, причем как в чемпионате Казахстана, так и в исполкоме, нас ожидают».
Сборная Казахстана в апреле заняла третье место в группе А первого дивизиона чемпионата мира и не смогла вернуться в элитный дивизион. Шопобаев с 2010 по 2015 годы возглавлял «Алматы» и филиал Казахстанской федерации хоккея в
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