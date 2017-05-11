Звезды канадского хоккея приедут в Астану
21 мая в ледовом дворце «Барыс Арена» состоится День канадского хоккея, сообщается на сайте КФХ.
Мероприятие станет частью официального празднования 150-летнего юбилея Канады, 25-летия
День хоккея будет проходить с 10:30 часов утра до 19:00 вечера.
В рамках мероприятия пройдет эксклюзивная выставка «Зал хоккейной славы» с уникальными хоккейными экспонатами, привезенными впервые из Торонто.
Также состоится фото- и
Кроме того, запланирована дегустация традиционных канадских блинчиков с кленовым сиропом и показательные хоккейные матчи, а том числе между командами Канады и Казахстана.
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