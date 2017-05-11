Звезды канадского хоккея приедут в Астану

Мероприятие станет частью официального празднования 150-летнего юбилея Канады, 25-летия канадско-казахстанских дипломатических отношений, а также 60-летия хоккея в Казахстане.

День хоккея будет проходить с 10:30 часов утра до 19:00 вечера.

В рамках мероприятия пройдет эксклюзивная выставка «Зал хоккейной славы» с уникальными хоккейными экспонатами, привезенными впервые из Торонто.

Также состоится фото- и автограф-сессия с легендарными игроками хоккея: Кеном Драйденом, Игорем Ларионовым, Брайаном Проппом, Сэмми Джо Смол, Билли Бриджесом, Сергеем Немчиновым и другими.

Кроме того, запланирована дегустация традиционных канадских блинчиков с кленовым сиропом и показательные хоккейные матчи, а том числе между командами Канады и Казахстана.