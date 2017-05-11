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11 мая 2017, 16:31 | Хоккей | Р-Спорт

Скончался чемпион мира по хоккею, участник Суперсерий Александр Бодунов

МОСКВА, 11 мая — Р-Спорт. Двукратный чемпион мира по хоккею, участник Суперсерий 1972 и 1974 годов Александр Бодунов скончался на 66-м году жизни, сообщается на официальном сайте подмосковного «Витязя».

Бодунов был тренером «Витязя» в сезоне 2005/06 годов. За свою карьеру он играл за ЦСКА, СКА МВО, «Спартак» и «Крылья Советов», в составе которых стал чемпионом СССР.

«Выражаем соболезнования семье Бодуновых и лично супруге Елене Борисовне. Помним, любим, скорбим…», — говорится в сообщении подмосковного клуба.
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