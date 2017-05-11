Обзор дня: и все-таки, нужен ли Овечкин?
Вратарь из системы «Спартака» едет в Нижнекамск, нападающий «Ак Барса» переходит в «Динамо», а тренеры сборной рискуют поломать обстановку внутри коллектива приглашением новых игроков Нужны ли вашингтонцы сборной?
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Видимо, что-то случилось...
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Новости из мира хоккея — в обзоре Алексея ШЕВЧЕНКО.
Сборная России на этом турнире показала, что для нее матчи с карликовыми соперниками не являются проблемой, но уже к вечеру станет ясно, кого наши пригласят из НХЛ. Если бы в штабе прислушивались к моим словам, то я бы посоветовал никого не трогать из Северной Америки. И вот почему. Там был седьмой матч, и проигравшие в плохом состоянии. Мы привезли в Кельн шесть лишних игроков, не заполняем три вакансии, и это удар по доверию со стороны ребят. Так поступать с ними просто некрасиво. И еще один аргумент, который даже важней, чем первые два. Уже с десяток раз нам дали понять, что в Корею игроки из НХЛ не приедут, а если и приедут, то их не надо проверять. А вот Кирилл Капризов, Роман Любимов и Андрей Светлаков нуждаются в проверке. И где как не на чемпионате мира еще заниматься тестами? Не на Евротуре же. Вероятно, Олег Знарок захочет позвать Александра Овечкина, но я бы не сказал, что его приезд
Добро пожаловать в клуб, Андрей! По договору обмена с московским «Спартаком» в хоккейный клуб «Нефтехимик» перешел голкипер Андрей Макаров. В прошедшем сезоне 24-летний вратарь выступал за «Куньлунь Ред Стар» в составе которого провел 31 матч и выиграл 12 из них. Коэффициент надежности составил 2,61, при 91,1% отраженных бросков.
АРЕНДА.
Вратарю Андрею Макарову ужасно не везет в жизни. В системе «Баффало» ему просто не дали раскрыться, а потом гнобили в
НОВИЧОК.
Питерский клуб неожиданно подписал шведского защитника Давида Рундблада, хотя с игроками обороны у СКА проблем нет. Но сейчас, видимо, начнут отдавать хоккеистов в аренду, менять их. Заметьте и то, какими хоккеистами стали комплектоваться питерцы. Ну кто такой Рундблад? Обладатель Кубка Стэнли в «Чикаго»? Там он не играл никакой роли. Один из нереализованных талантов первого раунда драфта, который выступал в АХЛ гораздо больше, чем в НХЛ. Он довольно неплох по меркам чемпионата КХЛ, но мы привыкли к другим новичкам в
КОНТРАКТ.
Михаил Варнаков подписал контракт с «Динамо» и, зная, как обстоят дела в клубе, признаем, что в зарплате он потерял весьма существенно. В Казани Варнаков
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