Обзор дня: и все-таки, нужен ли Овечкин?

Новости из мира хоккея — в обзоре Алексея ШЕВЧЕНКО.

Сборная России на этом турнире показала, что для нее матчи с карликовыми соперниками не являются проблемой, но уже к вечеру станет ясно, кого наши пригласят из НХЛ. Если бы в штабе прислушивались к моим словам, то я бы посоветовал никого не трогать из Северной Америки. И вот почему. Там был седьмой матч, и проигравшие в плохом состоянии. Мы привезли в Кельн шесть лишних игроков, не заполняем три вакансии, и это удар по доверию со стороны ребят. Так поступать с ними просто некрасиво. И еще один аргумент, который даже важней, чем первые два. Уже с десяток раз нам дали понять, что в Корею игроки из НХЛ не приедут, а если и приедут, то их не надо проверять. А вот Кирилл Капризов, Роман Любимов и Андрей Светлаков нуждаются в проверке. И где как не на чемпионате мира еще заниматься тестами? Не на Евротуре же. Вероятно, Олег Знарок захочет позвать Александра Овечкина, но я бы не сказал, что его приезд что-то изменит. Более того, сейчас в сборной налаженная атмосфера, а Овечкин ее просто может поломать. Так было в Братиславе, когда мы заняли четвертое место. Александра никто не собирался приглашать, но он приехал сам, а тренеры ничего не могли сделать.

Добро пожаловать в клуб, Андрей! По договору обмена с московским «Спартаком» в хоккейный клуб «Нефтехимик» перешел голкипер Андрей Макаров. В прошедшем сезоне 24-летний вратарь выступал за «Куньлунь Ред Стар» в составе которого провел 31 матч и выиграл 12 из них. Коэффициент надежности составил 2,61, при 91,1% отраженных бросков.

АРЕНДА.

Вратарю Андрею Макарову ужасно не везет в жизни. В системе «Баффало» ему просто не дали раскрыться, а потом гнобили в фарм-клубе. Да-да, я слышал истории про некий лишний вес, который он привез из отпуска, но не верю в это. В Америке тоже могут наговорить про людей такое, что потом не отмоешься. А случай в «Куньлуне» был при мне. Тренер вратарей команды так верил в Кархунена, что Макарову можно было собирать вещи и уезжать сразу. Работали только с финном, ему доверяли, а Макарова заставляли бегать по кругу. Беда в том, что права на Андрея принадлежат «Спартаку», но там ставят на других голкиперов и отправляют хоккеиста в скрытые аренды. Теперь — в «Нефтехимик». Очень хороший шанс выйти на высокий уровень, так как Андрей Назаров даст ему не один-два шанса, а будет верить до последнего. Еще один новичок «Нефтехимика» — Чед Рау. Совершенно не понимаю, почему его взяли из «Куньлуня».

НОВИЧОК.

Питерский клуб неожиданно подписал шведского защитника Давида Рундблада, хотя с игроками обороны у СКА проблем нет. Но сейчас, видимо, начнут отдавать хоккеистов в аренду, менять их. Заметьте и то, какими хоккеистами стали комплектоваться питерцы. Ну кто такой Рундблад? Обладатель Кубка Стэнли в «Чикаго»? Там он не играл никакой роли. Один из нереализованных талантов первого раунда драфта, который выступал в АХЛ гораздо больше, чем в НХЛ. Он довольно неплох по меркам чемпионата КХЛ, но мы привыкли к другим новичкам в Санкт-Петербурге. Но звезды не едут. Не все в хоккее измеряется деньгами. А почему не едут, я уже говорил.

КОНТРАКТ.