«Салават Юлаев» подписал контракт с молодым чехом

Молодой форвард считается восходящей звездой в своей стране, в прошлом был лидером и капитаном молодежной сборной Чехии, а также имеет довольно серьезный опыт игры за основную сборную на этапах Евротура.

Напомним, Кубалик в 2016 году был задрафтован «Салаватом Юлаевым» как раз с тем прицелом, что когда-нибудь захочет попробовать себя в КХЛ. И вот, это время пришло.

Ранее Кубалик выступал за родную «Пльзень» и два года подряд становился лучшим снайпером чешской Экстралиги. На него имеют виды и в НХЛ. Там права на чеха принадлежат «Лос-Анджелес Кингс».

На настоящий момент известно, что нападающий будет выступать в Уфе под номером 18. Скорее всего, он станет шестым легионером «Салавата Юлаева» в заявке на следующий сезон. Согласно действующему лимиту в КХЛ одновременно на площадке могут появляться только пять иностранных игроков.