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https://sport.mail.ru/news/hockey/29693882/
10 мая 2017, 14:09 | Хоккей | PROUFU.ru

«Салават Юлаев» подписал контракт с молодым чехом

Уфимский «Салават Юлаев» подписал двухлетний контракт с чешским нападающим Домиником Кубаликом.

Молодой форвард считается восходящей звездой в своей стране, в прошлом был лидером и капитаном молодежной сборной Чехии, а также имеет довольно серьезный опыт игры за основную сборную на этапах Евротура.

Напомним, Кубалик в 2016 году был задрафтован «Салаватом Юлаевым» как раз с тем прицелом, что когда-нибудь захочет попробовать себя в КХЛ. И вот, это время пришло.

Ранее Кубалик выступал за родную «Пльзень» и два года подряд становился лучшим снайпером чешской Экстралиги. На него имеют виды и в НХЛ. Там права на чеха принадлежат «Лос-Анджелес Кингс».

На настоящий момент известно, что нападающий будет выступать в Уфе под номером 18. Скорее всего, он станет шестым легионером «Салавата Юлаева» в заявке на следующий сезон. Согласно действующему лимиту в КХЛ одновременно на площадке могут появляться только пять иностранных игроков.
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