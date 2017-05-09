Обзор дня: травмы Мозякина и Тарасенко
Сборная России одержала третью победу на чемпионате мира, Владимир Тарасенко не поможет команде, а Сергей Мозякин получил повреждение, степень серьезности которого станет известна позже.
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Новости мира хоккея — в обзоре Алексея ШЕВЧЕНКО.
Наша команда одержала достаточно убедительную победу над командой Германии, а на три пропущенные шайбы я бы не стал обращать внимание. Тревожный звоночек — да, не более. Но в какой ситуации Андрей Василевский не выручил? Все уже было кончено для немцев, а он просто замерз на льду. Не было ни малейших сомнений в том, что победа останется за нами. Игра показала, что у нас просто шикарное большинство и если его не разбирать внимательно, то голов будет много. А у кого тут есть время наигрывать моменты против троек Владислава Наместникова и Вадима Шипачева? Нет времени. Надо либо не удаляться, что невозможно с такими форвардами, либо надеяться на чудо. И потому мы все ждем последнего матча группового этапа с американцами. Это будет встреча за первое место. Беспокоит только, что в той группе нашими соперниками могут стать чехи или финны.
ТРАВМА МОЗЯКИНА.
Против Сергея Мозякина сыграли грязно, удаление до конца матча было бесспорным, а российский нападающий уехал в больницу на обследование. Вроде бы, ничего страшного, но сегодня будут подробности, да и в возрасте Сергея любые повреждения — проблема. Хороший повод заявить Кирилла Капризова, который сидит в отеле, не тренируется вместе с командой и очень переживает. Правда, я слышал такое мнение, что Кириллу будет тяжело на таком уровне. Он пропустил некоторое время
НАЗНАЧЕНИЕ.
В высшую лигу вернулся Андрей Сидоренко — известный белорусский специалист, который поработал в «Спартаке», но весьма неудачно. Он снова возглавил «Дизель» из Пензы и это говорит о том, что, кажется, в городе все налаживается с хоккеем. Тренер работал в Пензе два года, а был уволен в мае 2015, когда команду покинуло все руководство, а также 24 хоккеиста. В один день. Был вопрос о том, что клуб закроется, но он остался на плаву, только был уже не серьезным соперником, а просто отбывал номер. После того случая с увольнениями были письма от игроков, от общественности,
ТРАВМА ТАРАСЕНКО.
Владимир Тарасенко не поможет сборной России на чемпионате мира. После матча с Германией Олег Знарок сказал, что нашему хоккеисту требуется операция и он займется своим здоровьем. Чуть позже агент игрока подтвердил необходимость обследования, но информацию про операцию не подтвердил. Это ничего не меняет. Проблемы со здоровьем объясняют то, почему Владимир выглядел так бледно в конце регулярного чемпионата и в
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