Новости мира хоккея — в обзоре Алексея ШЕВЧЕНКО.

Самое страшное, что случилось во время матча Россия — Италия — отрицательный показатель полезности у Вадима Шипачева и Евгения Дадонова. А еще удивила реакция Олега Знарка. — Да-да, — сказал он. — Мы знаем, что у них проблема при игре «пять на пять». Сказано это было буднично, так, словно ничего не происходит, а ведь впереди у нас злая Германия и сильная Америка. А потом и плей-офф. То есть Шипачев с Дадоновым не могут играть в равных составах даже против итальянцев. Что же будет дальше? Но вообще никаких выводов об этой встрече сделать нельзя. Приехала команда, с которой любит небезуспешно летом играть «Витязь» и часто обыгрывает их. Но вед как-то итальянцы выиграли прошлую вторую группу на чемпионате мира. Что там вообще за команды? Но сегодня будет гораздо интересней. Германия непредсказуемая. Обыграла США, но уступила Швеции. Да и вообще результаты тут радуют. Герои дня — французы, которые разгромили Финляндию. Представляете, если бы мы проиграли французам?

НЕ СПРАВИЛСЯ.

Прекрасно помню молодежный чемпионат мира в Финляндии и там мне показывали на двух людей из нашей команды, у которых большое будущее. Иван Проворов полностью оправдал ожидания. Вторым был Дамир Шарипзянов. Скромный молодой человек, который долгое время провел в Северной Америке. Говорили, что он может сыграть за «Лос-Анджелес» чуть ли не в прошлом сезоне. И что? В самом его начале Дамра отправили из АХЛ в лиге Западного побережья (ECHL). Затем вернули, но он редко попадал в состав, а когда выходил, то играл мало. Самое яркое событие сезона в «Онтарио» — знакомство с Полом Биссоннетом и совместное селфи с тафгаем. Ближе к середине сезона в американской лиге я все чаще натыкался на весьма нелестные комментарии об игре Дамира. Медленный, принимает неправильные решения. В общем, теперь Шарипзянов возвращается в Россию, будет играть в Нижнекамске, но пока я сомневаюсь, что он и там будет часто выходить на лед.

ПРИЗНАНИЕ.

Наконец, и в «Адмирале» признали, что у них финансовые трудности. Чуть больше месяца прошло после того, как я об этом написал, и за это время все время слушал какие-то странные обвинения. Именно в связи с трудностями команда отказалась от Михаила Фисенко, которого отдали «Авангарду». Владивосток получил двух омских воспитанников, которые выступали в ВХЛ. Ясно, что это скрытая аренда. Но больше беспокоят не изменения в составе, а именно проблемы с деньгами. Говорили, что все наладилось, у клуба появился успешный партнер. Но денег нет.

ЕЩЕ ДВА ВЕТЕРАНА.