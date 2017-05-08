Обзор дня: игра с Италией — не для выводов
Сборная России прогулялась во время официального матча на чемпионате мира, из Америки вернулся еще один бывший хоккеист молодежки, а «Автомобилист» продолжает подписывать тех, кто
кому-то не подошел.
|
Видимо, что-то случилось...
К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Новости мира хоккея — в обзоре Алексея ШЕВЧЕНКО.
Самое страшное, что случилось во время матча Россия — Италия — отрицательный показатель полезности у Вадима Шипачева и Евгения Дадонова. А еще удивила реакция Олега Знарка. —
НЕ СПРАВИЛСЯ.
Прекрасно помню молодежный чемпионат мира в Финляндии и там мне показывали на двух людей из нашей команды, у которых большое будущее. Иван Проворов полностью оправдал ожидания. Вторым был Дамир Шарипзянов. Скромный молодой человек, который долгое время провел в Северной Америке. Говорили, что он может сыграть за «Лос-Анджелес» чуть ли не в прошлом сезоне. И что? В самом его начале Дамра отправили из АХЛ в лиге Западного побережья (ECHL). Затем вернули, но он редко попадал в состав, а когда выходил, то играл мало. Самое яркое событие сезона в «Онтарио» — знакомство с Полом Биссоннетом и совместное селфи с тафгаем. Ближе к середине сезона в американской лиге я все чаще натыкался на весьма нелестные комментарии об игре Дамира. Медленный, принимает неправильные решения. В общем, теперь Шарипзянов возвращается в Россию, будет играть в Нижнекамске, но пока я сомневаюсь, что он и там будет часто выходить на лед.
ПРИЗНАНИЕ.
Наконец, и в «Адмирале» признали, что у них финансовые трудности. Чуть больше месяца прошло после того, как я об этом написал, и за это время все время слушал
ЕЩЕ ДВА ВЕТЕРАНА.
Не знаю, почему в «Автомобилисте» решили, что такой подбор игроков сделает команду сильней, но приглашение Дмитрия Пестунова и Кирилла Лямина — никакое не усиление.
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter