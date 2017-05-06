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https://sport.mail.ru/news/hockey/29667622/
6 мая 2017, 22:16 | Хоккей | PROСПОРТ - Казахстан

Вячеслав Касаткин назначен на пост главного тренера «Темиртау»

Как сообщает портал shaiba.kz, Вячеслва Касаткин назначен на пост главного тренера «Темиртау».

38-летний специалист является воспитанником нижнекамской школы хоккея. Касаткин работал главным тренером в команде «Нефтехимик-2», с 2009 года старшим тренером команды МХЛ «Реактор». В «Реакторе» Вячеслав Касаткин входил в тренерский штаб Александра Соколова — нового тренера «Сарыарки». Напомним, предыдущий тренер команды Дмитрий Крамаренко назначен старшим тренером «Сарыарки».

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