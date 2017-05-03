Обзор дня: отсев сборников будет уже в Кельне

Шесть «лишних» человек поедет на чемпионат мира в Кельн. То есть отсев произведен будет уже в Германии и кому-то придется отправиться в отпуск уже из отеля, где поселилась команда. Знаю, что для хоккеистов это самое обидное. Отсев в Новогорске был бы гораздо справедливый. Со звеньями Шипачева и Наместникова все было ясно. Не существовало сомнений по поводу их участия. Была надежда, что в третьей тройке будет играть Кирилл Капризов вместо ветерана Сергея Мозякина, но нападающего «Металлурга» сделали капитаном и фактически прописали в сборной.

Везти четвертое творческое звено бессмысленно и получается, что лучший молодой игрок страны может оказаться вне заявки. Хотя тройка Кирилл Капризов — Владимир Ткачев — Александр Барабанов (Сергей Плотников) была бы просто интересней и перспективней, если думать о будущем. Фактически сейчас только два вопроса: Роман Любимов или Иван Телегин, Валерий Ничушкин или Александр Барабанов. Вряд ли Сергей Андронов проиграет борьбу Андрею Светлакову. В обороне и того меньше интриг. Три пары определены, а за четвертую (Олег Знарок всегда возит сочетание — 8+12) борются три человека: Михаил Науменков, Артем Зуб и Алексей Березглазов. И таким образом будут сформированы звенья при условии, что мы больше никого не ждем из НХЛ. Хотя смущает, что даже в первоначальную заявку попадут не все, а три места будут держать.

ДЛИННЫЙ КОНТРАКТ ЗАЙЦЕВА

Российский защитник Никита Зайцев подпишет новый контракт с «Торонто» на семь лет. Сумма там даже неважна, хотя фактически он получит 21 миллион долларов «чистыми». Но я не помню, чтобы наши хоккеисты, если это не Овечкин и Малкин, получали такие длинные контракты. Всегда существовал «русский фактор», который предполагает в том числе, что наши ребята, получая огромные деньги, уходят во все тяжкие. Но уже появилось новое поколение игроков, которые все равно работает, не обращая внимание на сумму контракта. Но не покидает ощущение, что Зайцев все-таки прогадал, если говорить о финансах. Контракты растут, через три-четыре года он может быть лидером клуба, но будет получать меньше, чем остальные защитники. Это вполне реально, учитывая как «насыпают» игрокам обороны. Но это уже мелочи. Этих денег хватит и на жизнь, и на будущее. Если же говорить о хоккее, то нет сомнений, что Зайцев будет одним из ведущих игроков обороны НХЛ. Я, конечно, многих просто не знаю, но Никита работает и выкладывается так сильно и много, что это просто не может пропасть даром.

ВЫБОР «ЛАДЫ»

Мы обсуждали слухи о «Ладе», но накануне все решилось. Артис Аболс не уходит в «Торпедо», а будет главным тренером, остаются на своих постах и генеральный менеджер со спортивным директором. Правда, отныне у них не будет права на ошибку. Надо показывать результат, попадать в плей-офф, а если команда начнет проигрывать в августе-сентябре, то их моментально уберут. Все это понятно, только теперь посмотрим на проблемы клуба с другой стороны. Денег на трансферы нет, а что мы слышим о клубе в начале мая? Уходит Виктор Комаров, уходит Антон Шенфельд. Ни одного приобретения. Менеджерам, впрочем, надо сосредоточиться на том, чтобы взять крепких хороших легионеров и не ошибаться, как было в прошлом сезоне. Но для этого нужно понимать иностранный рынок, а мы убедились, что с этим у них тоже проблемы.

СТРАННЫЙ ХОД ВАЙСФЕЛЬДА.

Леонид Вайсфельд дал интервью, в котором все четко объяснил по поводу того, как будет формироваться клуб, в какую сторону двигается «Салават Юлаев» и как он будет строиться. Если бы все менеджеры умели разговаривать так, то хоккей бы стал лучше. Не возникло одного вопроса, осталось только дождаться результата, когда и поймем, что было правильно, а что — нет. Смутил один момент. Весной генеральный менеджер говорил о том, что надо выстраивать вертикаль, требуется более плотная и плодотворная работа с «Торосом» (ВХЛ) и «Толпаром» (МХЛ), но при этом назначает главным тренером в клуб высшей лиги Аркадия Андреева. Вы даже не знаете, кто это? Все знаете, но просто забыли. Андреев работал в связке с Анатолием Емелиным в Новокузнецке, Екатеринбурге и Уфе и, между прочим, все время хоккеисты были крайне недовольны его поведением. Но до этого он и вовсе трудился на должности начальника команды в футбольных и хоккейных клубах, был директором, а в советские времена умудрился поиграть в Ташкенте. Но и это неважно. Был уверен, что в клубе ВХЛ должен быть единомышленник Эркки Вестерлунда, человек, который понимает игру если не на таком уровне, то близко к этому. Но Андреев и финский специалист просто с разных планет.