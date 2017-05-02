Главный тренер сборной Украины по хоккею: Не будем опускать руки, уходить я не планирую
Наставник украинской сборной Александр Савицкий отметил, что, несмотря на неудачу на чемпионате мира, ему не в чем упрекнуть игроков.
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Главный тренер сборной Украины по хоккею Александр Савицкий подвел итоги домашнего чемпионата мира в Дивизионе 1A, по итогам которого «сине-желтые», проиграв все матчи, понизились в классе.
«Мне не в чем упрекнуть ребят. Они отдавались полностью, даже чуть перерабатывали. Да, результата нет, но игра понравилась. Всегда, знаете, хочется сделать невозможное и волшебное. У нас не получилось, но я благодарен ребятам и всем за то, как они провели этот турнир», — сказал Савицкий.
Также он ответил на вопрос о том, будет ли продолжать работу со сборной.
«Есть ли желание продолжить работу? У меня еще год контракта. Я сильный человек. Такие моменты могут
Будем делать все возможное, чтобы вернуться назад в группу 1А. Это хороший опыт и мы будем стремиться вернуться, — добавил Савицкий.
Напомним, чемпионат мира в Дивизионе 1А выиграли сборные Австрии и Южной Кореи. Украинская команда, заняв последнее место, перешла в Дивизион 1 В.
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