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2 мая 2017, 23:01 | Хоккей | УНИАН

Главный тренер сборной Украины по хоккею: Не будем опускать руки, уходить я не планирую

Наставник украинской сборной Александр Савицкий отметил, что, несмотря на неудачу на чемпионате мира, ему не в чем упрекнуть игроков.

Наставник украинской сборной Александр Савицкий отметил что несмотря на неудачу на чемпионате мира ему не в чем упрекнуть игроков. Увеличить
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Главный тренер сборной Украины по хоккею Александр Савицкий подвел итоги домашнего чемпионата мира в Дивизионе 1A, по итогам которого «сине-желтые», проиграв все матчи, понизились в классе.

«Мне не в чем упрекнуть ребят. Они отдавались полностью, даже чуть перерабатывали. Да, результата нет, но игра понравилась. Всегда, знаете, хочется сделать невозможное и волшебное. У нас не получилось, но я благодарен ребятам и всем за то, как они провели этот турнир», — сказал Савицкий.

Также он ответил на вопрос о том, будет ли продолжать работу со сборной.

«Есть ли желание продолжить работу? У меня еще год контракта. Я сильный человек. Такие моменты могут кого-то надломить, но мы сейчас разговаривали с ребятами, с руководством — все довольны игрой, самоотдачей. Мы не собираемся опускать руки. У нас есть время омолаживать состав. Уходить я не планирую.

Будем делать все возможное, чтобы вернуться назад в группу 1А. Это хороший опыт и мы будем стремиться вернуться, — добавил Савицкий.

Напомним, чемпионат мира в Дивизионе 1А выиграли сборные Австрии и Южной Кореи. Украинская команда, заняв последнее место, перешла в Дивизион 1 В.

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