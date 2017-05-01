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Возможно, вы не следили за развитием событий в первом дивизионе чемпионата мира. А там грянула сенсация.

Выступали шесть сборных — Австрия, Корея, Казахстан, Польша, Венгрия, Украина.

Понятно, что все думали — наверх пойдет Казахстан, где играют натурализованные Найджел Доус и Брэндон Боченски, где ударно трудился главный тренер Эдуард Занковец, под чьим руководством базовый клуб сборной «Барыс» вышел в четвертьфинал Кубка Гагарина.

Казахстан победил Австрию (3:2), но на следующий день сенсационно влетел Корее — 2:5. После двух периодов казахи вели 2:1, но в третьем рухнули — 0:4. Занковец сказал, что корейцы были просто лучше — по блокированным броскам, победам в единоборствах, в подборе шайбы и всем остальном.

Сказал — и подал в отставку уже за день до окончания турнира, хотя там все решалось на флажке. Корея ведь вдрызг проиграла австрийцам (0:5). Но набрала 11 очков, как и Казахстан, оказавшись выше по итогам личной встречи. А с первого места наверх вышла Австрия (12 очков).

Вообще в марте олимпийская сборная России приезжала на два матча в Пхенчхан. Я летал на те игры. Перед их началом корейцы шутили: «Не громите нас со счетом 10:0». Но ход матча показал, что соперник весьма серьезный.

В первой игре Россия победила 4:3, причем корейцы нас едва не догнали. Во второй был счет 5:2 в нашу пользу, но корейцы даже выходили вперед (2:1).

В чем секрет их успеха?

Во-первых, сборную Кореи тренирует Джим Пак. Он родился в Сеуле, но в год переехал в Канаду, где вырос в приличного хоккеиста и завоевал два Кубка Стэнли в составе «Питтсбурга» в начале 90-х. Человек, который играл рядом с молодыми Марио Лемье и Яромиром Ягром, знает, как построить хорошую команду.

Во-вторых, в составе у корейцев были четыре натурализованных канадца. Это вратарь Мэтт Дэлтон (он выступал за «Витязь» и «Нефтехимик»), защитники Алекс Плант и Эрик Реган, форвард Майкл Свифт. Причем есть и другие игроки — из Канады и США. Но рядом с ними растут корейские игроки. Так, лучшим бомбардиром турнира (2+3=5 очков в 5 матчах) стал Джин-Ху Ан. Кто-то в России смеялся, когда этот парень с Hui в фамилии забивал в наши ворота в марте. Но оказалось, это весьма приличный хоккеист.

В-третьих, сборная Кореи сыграет на Олимпиаде в Пхенчхане на правах хозяйки. В стране не хотели, чтобы их команда потерпела форменное унижение, тем более она попала в группу к Канаде, Чехии, Швейцарии. Вот в стране и взялись за развитие хоккея. И теперь, если игроки НХЛ не приедут на Олимпиаду, я не берусь сказать, что корейцы не выйдут в плей-офф. Все может быть. Команда это интересная, проповедующая североамериканский хоккей.

Вот кто ждал, что Корея на чемпионате мира-2002 по футболу дойдет до полуфинала? Но свое поле, где-то ошибки судей в их пользу, гениальный тренер Гус Хиддинк — и вуаля.

Так что сборная Кореи по хоккею — уже не экзотика, а проза жизни. И это здорово. Для развития нашего вида спорта очень нужно, чтобы в него активно была вовлечена Азия. Ждем, что к 2022 году прибавит Китай и не забываем о Японии.