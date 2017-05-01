«Корея победит Канаду на Олимпиаде». Реальность или миф — изучаем хоккейное чудо
Сборная Кореи пробилась в элитный дивизион чемпионата мира. И это шок только для тех, кто не видел, как корейцы играют в хоккей.
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Видимо, что-то случилось...
К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Возможно, вы не следили за развитием событий в первом дивизионе чемпионата мира. А там грянула сенсация.
Выступали шесть сборных — Австрия, Корея, Казахстан, Польша, Венгрия, Украина.
Понятно, что все думали — наверх пойдет Казахстан, где играют натурализованные Найджел Доус и Брэндон Боченски, где ударно трудился главный тренер Эдуард Занковец, под чьим руководством базовый клуб сборной «Барыс» вышел в четвертьфинал Кубка Гагарина.
Казахстан победил Австрию (3:2), но на следующий день сенсационно влетел Корее — 2:5. После двух периодов казахи вели 2:1, но в третьем рухнули — 0:4. Занковец сказал, что корейцы были просто лучше — по блокированным броскам, победам в единоборствах, в подборе шайбы и всем остальном.
Сказал — и подал в отставку уже за день до окончания турнира, хотя там все решалось на флажке. Корея ведь вдрызг проиграла австрийцам (0:5). Но набрала 11 очков, как и Казахстан, оказавшись выше по итогам личной встречи. А с первого места наверх вышла Австрия (12 очков).
Вообще в марте олимпийская сборная России приезжала на два матча в Пхенчхан. Я летал на те игры. Перед их началом корейцы шутили: «Не громите нас со счетом 10:0». Но ход матча показал, что соперник весьма серьезный.
В первой игре Россия победила 4:3, причем корейцы нас едва не догнали. Во второй был счет 5:2 в нашу пользу, но корейцы даже выходили вперед (2:1).
В чем секрет их успеха?
Вот кто ждал, что Корея на чемпионате мира-2002 по футболу дойдет до полуфинала? Но свое поле,
Так что сборная Кореи по хоккею — уже не экзотика, а проза жизни. И это здорово. Для развития нашего вида спорта очень нужно, чтобы в него активно была вовлечена Азия. Ждем, что к 2022 году прибавит Китай и не забываем о Японии.
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