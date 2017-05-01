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https://sport.mail.ru/news/hockey/29606377/
1 мая 2017, 11:17 | Хоккей | ИА Башинформ

Уфимский «Салават Юлаев» покинула большая группа игроков

УФА, 1 май 2017. /ИА «Башинформ», Дмитрий Слезин/. C первым днем мая истек срок действия контрактов у ряда игроков «Салавата Юлаева».

Клуб покидают: вратарь Андрей Гаврилов, защитники Сами Лепистё и Денис Бодров; нападающие Дмитрий Черных, Игорь Григоренко, Томаш Мертл, Дмитрий Макаров, Денис Паршин, Сергей Соин и Александру Нестеров.

Также «Салават Юлаев» покидает нападающий Михаил Воробьёв, подписавший несколькими днями ранее контракт с клубом НХЛ «Филадельфия Флайерз». Права на игрока в КХЛ по-прежнему остаются за уфимским клубом.

Нападающему Степану Хрипунову, чей контракт также завершился, сделано квалификационное предложение, сообщает пресс-служба уфимского клуба.
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«Салават Юлаев» подтвердил подписание Воробьевым контракта с «Филадельфией»

«Салават Юлаев» подтвердил подписание Воробьевым контракта с «Филадельфией»

МОСКВА, 1 мая. /ТАСС/. Нападающий клуба Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) «Салават Юлаев» и олимпийской сборной России Михаил Воробьев подписал контракт с клубом Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Филадельфия». Об этом сообщает пресс-служба уфимского клуба.
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