Уфимский «Салават Юлаев» покинула большая группа игроков

Клуб покидают: вратарь Андрей Гаврилов, защитники Сами Лепистё и Денис Бодров; нападающие Дмитрий Черных, Игорь Григоренко, Томаш Мертл, Дмитрий Макаров, Денис Паршин, Сергей Соин и Александру Нестеров.

Также «Салават Юлаев» покидает нападающий Михаил Воробьёв, подписавший несколькими днями ранее контракт с клубом НХЛ «Филадельфия Флайерз». Права на игрока в КХЛ по-прежнему остаются за уфимским клубом.