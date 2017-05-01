Омский «Авангард» попрощался с любимым игроком болельщиков
Омский «Авангард» расторг контракты с защитником Михаилом Григорьевым и нападающим Николаем Лемтюговым, сообщает
пресс-служба КХЛ. Отметим, Лемтюгов был признан лучшим хоккеистом сезона — лучшего из омских «ястребов» выбирали болельщики, голосование проходило на официальном сайте клуба.
Ранее из «Авангарда» уже ушли форварды Владимир Соботка, Дэвид Бут и Илья Зубов.
Недавно омский клуб заключил односторонние соглашения на два года с форвардом Антоном Бурдасовым и защитником Егором Мартыновым, а также двустороннее соглашение — с нападающим Вадимом Коськиным. Ранее же были продлены контракты с нападающими Петром Хохряковым, Ильей Михеевым, Иваном Фищенко и Артемом Рожковским.
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter