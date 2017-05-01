Хоккей. Когда привычная задача вдруг не по зубам
Неудачное выступление сборной команды Казахстана по хоккею с шайбой на мировом чемпионате в Киеве, безусловно, глубоко разочаровало поклонников этого вида спорта в нашей стране. Являясь главными кандидатами на победу в первом дивизионе, подопечные Эдуарда Занковца заняли в итоге лишь третье место, лишив отечественных болельщиков возможности увидеть свою команду в следующем году среди сборных
ТОП-дивизиона мирового хоккея.
Никаких предпосылок к такому выступлению наших хоккеистов перед чемпионатом Мира не было. Базовый клуб сборной удачно провел сезон в КХЛ, где сумел повторить свое лучшее достижение, дойдя до четвертьфинальной стадии Кубка Гагарина. Времени на отдых и подготовку к турниру у лидеров дружины было предостаточно. Для выполнения задачи выхода в
Но в итоге результат ледовой дружины Казахстана оказался удручающим. Первый тревожный звонок для нашей сборной прозвучал уже в стартовом матче с командой Австрии. Несмотря на победу казахстанцев в этой встрече, сам хоккей, который показала команда, скажем прямо, не впечатлил. Постоянные ошибки в обороне и невразумительная игра нападающих давали повод для размышлений. По сути, положительных результатов в дальнейшем болельщики могли ожидать от первого ударного звена (Боченски — Бойд — Доус), но одной только хорошей игры этих хоккеистов оказалось недостаточно для достижения последующих побед. Все это показала вторая встреча со сборной Южной Кореи. Главный тренер нашей команды Эдуард Занковец явно ошибся с вратарем, доверив этот пост Виталию Колеснику. В течение сезона в «Барысе» наставник игровую практику казахстанскому стражу ворот не предоставлял, сделав ставку здесь на легионеров — Хенрика Карлссона и Кевина Пулена. Если по игре шведского вратаря вопросов не было, то канадского голкипера в тех играх, где он играл, без
Надежда на выход в дивизион выше у казахстанцев оставалась до последнего матча чемпионата, где нам нужна была победа хозяев над корейской дружиной. Здесь отдадим должное украинским хоккеистам, которые дали настоящий бой сопернику, но
Отсутствие в составе команды некоторых игроков, которые вполне смогли бы помочь команде выступить более успешно, также можно отнести к ошибке тренерского штаба казахстанской сборной. Защитники Андрей Корабейников («Рубин», Тюмень), Антон Казанцев («Арлан», Кокшетау) и Илья Лобанов («Номад», Астана), нападающие Вадим Краснослободцев («Адмирал», Владивосток), Костантин Савенков («Арлан», Кокшетау), Александр Шин и Евгений Рымарев (оба — «Торпедо», Усть-Каменогорск) реально могли усилить игру нашей команды. Но наставник сборной Казахстана сделал ставку, в основном, на хоккеистов из своего клуба «Барыс».
Теперь, после ухода Эдуарда Занковца с поста главного тренера нашей национальной дружины
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