Хоккей. Когда привычная задача вдруг не по зубам

Никаких предпосылок к такому выступлению наших хоккеистов перед чемпионатом Мира не было. Базовый клуб сборной удачно провел сезон в КХЛ, где сумел повторить свое лучшее достижение, дойдя до четвертьфинальной стадии Кубка Гагарина. Времени на отдых и подготовку к турниру у лидеров дружины было предостаточно. Для выполнения задачи выхода в ТОП-дивизион нужно было занимать одно из первых двух мест, и, конечно же, в решении ее нашей ледовой дружиной никто не сомневался.



Но в итоге результат ледовой дружины Казахстана оказался удручающим. Первый тревожный звонок для нашей сборной прозвучал уже в стартовом матче с командой Австрии. Несмотря на победу казахстанцев в этой встрече, сам хоккей, который показала команда, скажем прямо, не впечатлил. Постоянные ошибки в обороне и невразумительная игра нападающих давали повод для размышлений. По сути, положительных результатов в дальнейшем болельщики могли ожидать от первого ударного звена (Боченски — Бойд — Доус), но одной только хорошей игры этих хоккеистов оказалось недостаточно для достижения последующих побед. Все это показала вторая встреча со сборной Южной Кореи. Главный тренер нашей команды Эдуард Занковец явно ошибся с вратарем, доверив этот пост Виталию Колеснику. В течение сезона в «Барысе» наставник игровую практику казахстанскому стражу ворот не предоставлял, сделав ставку здесь на легионеров — Хенрика Карлссона и Кевина Пулена. Если по игре шведского вратаря вопросов не было, то канадского голкипера в тех играх, где он играл, без какого-либо ущерба для команды мог заменить Колесник. Являясь тренером сборной Казахстана, Занковец почему-то интересы национальной дружины на последнем рубеже обороны не учитывал. В итоге вратарь команды Казахстана оставался в сезоне без игровой практики, и на чемпионате в Киеве он набрал игровую форму только к третьей игре с поляками. Но если в этом матче Колесник отстоял на ноль, то нападение сыграло беззубо, и казахстанцы потеряли важное очко, которого в дальнейшем и не хватило для выхода в элитный дивизион. Последние два матча хоккеисты сборной команды Казахстана выиграли, победив поочередно сборные Украины и Венгрии, но… поезд уже ушел, и выполнить задачу по завоеванию одного из первых двух мест нашей команде, к сожалению, не удалось.



Надежда на выход в дивизион выше у казахстанцев оставалась до последнего матча чемпионата, где нам нужна была победа хозяев над корейской дружиной. Здесь отдадим должное украинским хоккеистам, которые дали настоящий бой сопернику, но все-таки уступили азиатской сборной в серии послематчевых буллитов, похоронив чаяния наших болельщиков. Пословица «На Бога надейся, а сам не плошай» в данном случае оказалась весьма актуальной для сборной Казахстана.



Отсутствие в составе команды некоторых игроков, которые вполне смогли бы помочь команде выступить более успешно, также можно отнести к ошибке тренерского штаба казахстанской сборной. Защитники Андрей Корабейников («Рубин», Тюмень), Антон Казанцев («Арлан», Кокшетау) и Илья Лобанов («Номад», Астана), нападающие Вадим Краснослободцев («Адмирал», Владивосток), Костантин Савенков («Арлан», Кокшетау), Александр Шин и Евгений Рымарев (оба — «Торпедо», Усть-Каменогорск) реально могли усилить игру нашей команды. Но наставник сборной Казахстана сделал ставку, в основном, на хоккеистов из своего клуба «Барыс».



Теперь, после ухода Эдуарда Занковца с поста главного тренера нашей национальной дружины из-за неудачного выступления на чемпионате Мира в Киеве, любителям хоккея страны остается надеяться, что в руководстве Федерации хоккея с шайбой государства сделают правильные выводы и назначат новым наставником специалиста, который реально окажется в состоянии вывести команду Казахстана в сильнейший дивизион.