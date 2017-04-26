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https://sport.mail.ru/news/hockey/29560647/
26 апреля 2017, 15:42 | Хоккей | Om1.ru

«Авангард» продлил контракт с Хохряковым

Нападающий останется в Омске еще на один сезон.

Хоккейный клуб «Авангард» продлил контракт с нападающим Петром Хохряковым. Форвард останется в Омске еще на один сезон. Отметим, что в прошедшем сезоне хоккеист провел за «Авангард» 40 матчей, в которых набрал 14 (7+7) очков по системе «гол+пас».

Вчера клуб сообщил о продлении контракта с Иваном Фищенко сроком на два года, и подписанием соглашения с нападающим «Омских ястребов» Артемом Рожковским.
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