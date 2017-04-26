«Авангард» продлил контракт с Хохряковым

Хоккейный клуб «Авангард» продлил контракт с нападающим Петром Хохряковым. Форвард останется в Омске еще на один сезон. Отметим, что в прошедшем сезоне хоккеист провел за «Авангард» 40 матчей, в которых набрал 14 (7+7) очков по системе «гол+пас».

Вчера клуб сообщил о продлении контракта с Иваном Фищенко сроком на два года, и подписанием соглашения с нападающим «Омских ястребов» Артемом Рожковским.