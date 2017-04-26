Президент омского «Авангарда» объяснил невыплату зарплат игрокам технической задержкой

Сегодня стало известно о финансовых проблемах в омском ХК «Авангард». Хоккеистам и сотрудникам клуба задерживают выплату зарплаты уже на два месяца, сообщило агентство «Р-Спорт» со ссылкой на свои источники. По данным агентства, полученных из источников, знакомых с ситуацией, долги накапливаются и продолжают расти.

Однако в самом клубе «Авангард» сообщили, что никаких проблем с финансированием нет. Президент клуба Владимир Шалаев официально заявил, что финансовое положение «Авангарда» остается устойчивым.

Владимир Шалаев, президент ХК «Авангард»:

— Клуб всегда выполняет все контрактные обязательства перед игроками. Техническую задержку в две недели мы не рассматриваем как какую-то проблему. Финансовое положение «Авангарда» было и будет устойчивым. Наш владелец «Газпром нефть» делает все необходимое для стабильности всей клубной вертикали от команды КХЛ и до детской школы. Так в ближайшее время наша школа получит дополнительно от компании современный дорогостоящий тренажер для совершенствования навыков катания вне ледовой площадки.

По словам Шалаева, на днях хоккейный клуб должен подписать спонсорский договор с «Газпром нефтью» сроком на 3 года. Также руководитель заявил о том, что ведутся переговоры с хоккеистами, действие контрактов которых подходит к концу.

«Финансирование клуба в предстоящем сезоне будет точно не меньше нынешнего», — подытожил Владимир Шалаев.