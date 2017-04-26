Хоккеистам омского «Авангарда» не платят зарплату уже два месяца

Тревожная ситуация с выплатой зарплат складывается в ХК «Авангард». Хоккеистам и сотрудникам клуба задерживают выплату заработной платы уже на два месяца, сообщает агентство «Р-Спорт» со ссылкой на свои источники, знакомые с ситуацией.

«Задержка зарплаты в омском клубе составляет уже два месяца и растет с каждым днем. Учитывая, что сезон завершен, это вызывает вопросы у игроков», — сообщил собеседник агентства.

В самом клубе информацию никак не подтвердили, но и не опровергли. «Ситуация стабильная, все у нас нормально», — сообщил президент «Авангарда» Владимир Шалаев.

Напомним, «Авангард» по итогам регулярного чемпионата КХЛ в сезоне 2016/2017 оказался на втором месте в таблице Восточной конференции. Во втором раунде в плей-офф «ястребы» проиграли казанскому «Ак Барсу» со счетом 2−4 в серии.

В конце марта во главе тренерского штаба встал Андрей Скабелка, известный как бывший главный тренер новосибирского клуба «Сибирь». Из отпуска хоккеисты вернутся 3 июля. Состав команды в межсезонье ждут серьезные перемены: по словам Скабелки, команда обновится на 20%.