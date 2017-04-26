"Адмирал" продлевает контракты с лучшими игроками
В их числе и член Олимпийской сборной России.
Лучший снайпер и бомбардир «Адмирала» в
Казаков перешел в «Адмирал» прошлым летом, в регулярном чемпионате провел 50 матчей, в которых забросил 10 шайб и сделал 2 голевые передачи, показатель полезности «+4». В
Для Дмитрия Саюстова минувший сезон стал вторым в форме нашей команды. В 46 встречах на счету центрфорварда 12 голов и 9 передач. Всего за два сезона в «Адмирале» Дмитрий провел 107 матчей, в которых сумел забросить 22 шайбы и сделать 18 голевых передач. Саюстов восьмой снайпер в истории клуба, и 13 бомбардир команды, по количеству проведенных игр Дмитрий занимает девятое место.
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