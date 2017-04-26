​"Адмирал" продлевает контракты с лучшими игроками

Лучший снайпер и бомбардир «Адмирала» в плей-офф 2017 и член Олимпийской сборной РФ Максим Казаков и восьмой снайпер в истории клуба Дмитрий Саюстов продлили контракты с «Адмиралом» до 30 апреля 2018 года, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу ХК «Адмирал».

Казаков перешел в «Адмирал» прошлым летом, в регулярном чемпионате провел 50 матчей, в которых забросил 10 шайб и сделал 2 голевые передачи, показатель полезности «+4». В плей-офф Максим в шести встречах отличился пять раз, став лучшим снайпером и бомбардиром нашей команды не только в Кубке Гагарина-2017, но и в четырехлетней истории клуба.

Для Дмитрия Саюстова минувший сезон стал вторым в форме нашей команды. В 46 встречах на счету центрфорварда 12 голов и 9 передач. Всего за два сезона в «Адмирале» Дмитрий провел 107 матчей, в которых сумел забросить 22 шайбы и сделать 18 голевых передач. Саюстов восьмой снайпер в истории клуба, и 13 бомбардир команды, по количеству проведенных игр Дмитрий занимает девятое место.