«Я не услышал Тихонова. Был в шоке!» Третьяк раскрыл нам три свои тайны

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— В Америке есть вечный вопрос «Кто убил Кеннеди?» А с Владиславом Третьяком связаны сразу три тайны, касающиеся его спортивной биографии. Позвольте услышать всю правду из первых уст.

Третьяк стал серьезным: «Да, пожалуйста».

— Во-первых, как вас заменили во время Олимпиады в Лейк-Плэсиде в матче с американцами? Опишите в деталях.

— В тот день я вообще хотел закончить с хоккеем. Как и Валерий Харламов, — погрустнел Третьяк. — Мы проиграли золотую медаль. Сидели в олимпийской деревне — в этой тюрьме для малолетних преступников, построенной американцами, где в 1980 году жили лучшие спортсмены мира. Наверное, это была худшая Олимпиада в истории — по питанию, организации….

Мы сидели и думали. Харламов вдруг сказал: «Я больше не буду играть в хоккей». — «Тоже не буду», — поддержал его.

Я жутко расстроился. Меня ведь в жизни никогда не меняли! Даже при счете 0:3 все были уверены, что я добьюсь своего ради победы.

А тут — счет 2:2. Я пришел в раздевалку. И вдруг Виктор Васильевич Тихонов объявляет: «Третьяк больше не играет. В воротах — Мышкин».

Я даже не понял, что он сказал. Это был шок для меня! Американцы же увидели, что я сел на лавку — и у них крылья выросли. Они меня так боялись! Мы обыгрывали канадских профессионалов на всех уровнях в 70-х. И с клубами, и со сборными.

Они готовились под меня. А тут — Володя Мышкин, которому тяжело войти сразу в игру.

Мы в итоге уступили сборной США. И в этом виноваты все — от тренеров до команды. Надо уважать соперника. И только после победы говорить, слабый он или нет.

А некоторые хоккеисты уже себе дырочки просверлили для орденов за золотые медали. Ведь этих же американцев мы за неделю до этого обыграли в «Мэдисон Сквер Гарден» со счетом 12:3.

И еще болели за этих студентов: «Давайте, ребята, отбирайте очки у ЧССР. А мы-то уж с вами справимся». Не хватило нам уважения к сборной США.

— Второй вечный вопрос. Вам же предлагали миллион долларов за то, чтобы вы возобновили карьеру и подписали контракт с «Чикаго». Почему отказались?

— Меня выбрали в Музей хоккейной славы в Торонто в 1989 году. Я уже пять лет как не играл. И потом очутился в баре, хотя по таким заведениям обычно не хожу.

Встретил там Майка Кинэна, работающего вице-президентом «Чикаго». Он говорит мне: «Владислав, ты можешь стать консультантом нашего клуба? Мы имеем семерых вратарей — Гашек, Бельфур… Нам нужно выбрать лучшего».

Я с удовольствием согласился. Приехал в Чикаго. Не знал языка. Одевал хоккейную форму, вставал в ворота и показывал голкиперам, как надо играть. Майк Кинэн наблюдал за этим с трибуны. Но он не знал, что я разговаривал с хоккеистами и говорил им, куда надо бить. Это ведь специальное упражнение. И получалось, что я брал все шайбы, которые летели в сетку.

После тренировки Кинэн меня вызывает: «Владислав, зачем мне эти семь вратарей? Ты играй! Вот тебе контракт, проставь любые цифры. Хоть миллионы долларов. Через два месяца выходишь против «Монреаль Канадиенс». — «Спасибо, — отвечаю. — Надо подумать».

Позвонил жене: «Татьяна, что делать?» — «Куда ты? Что ты?».

Сердце у меня екнуло. Но это было невозможно. Деньги деньгами. Но ты имя собирал по крупицам, а можешь его потерять за один-два матча. Представляю, если бы я вышел, и как все хотели бы забить мне гол. Показать, что Третьяк никакой. Да и по здоровью бы не потянул.

«Нет, — ответил я Кинэну. — Жена против».

«Тогда вопрос снимается, — ответил Железный Майк. — Хотя очень жаль».

— В третьих, правда ли, что перед Суперсерией-1972 к вам пришел великий вратарь Жак Плант, чтобы раскрыть все секреты канадцев? Это в Канаде не сочли предательством?

— Нет, потому что они не сомневались в своей победе. Жак Плант пришел ко мне, но я не понимал английского. Он что-то чертил мне на доске, как играет Иван Курнуайе, откуда бьет Эспозито. Я лишь немного уловил суть.

Но сам факт семейного отношения вратаря к вратарю. А я ведь знал Жака Планта, это один из самых знаменитых голкиперов в истории Канады. Потом он мне подарил свою маску. Думаю, и Плант был уверен, что канадцы победят с двузначным счетом. А получилось 3:7 в нашу пользу.

Нет, канадцы его не осудили. Тем более я из тех подсказок почти ничего не понял.