Хоккеисты юниорской сборной Беларуси обыграли Латвию в решающем матче и сохранили место в элитном дивизионе

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку. Сообщение об ошибке автоматически отправлено в службу поддержки. Приносим свои извинения

Сегодня в решающем матче за право остаться в элите белорусские хоккеисты победили сверстников из Латвии со счетом 3:1 (2:0, 0:0, 1:1). На 7-й минуте первого периода счет открыл Иван Дроздов, а за 35 сек. до перерыва Дмитрий Дерябин удвоил результат. Во втором периоде соперники не смогли поразить ворота, а в начале заключительной трети матча Андрей Павленко сделал счет 3:1 в пользу белорусов. Соперники сумели ответить лишь одним голом.

В первой игре за право остаться в элите подопечные Юрия Файкова выиграли со счетом 2:0, затем латвийские хоккеисты взяли реванш — 3:2, а решающая игра сегодня вновь стала победной для белорусов.

Юниорская сборная Беларуси по хоккею (U-18) победила Латвию на ЧМВ серии до двух побед за право остаться в элитной группе мирового хоккея белорусы первый матч провели уверенно, не допустив ошибок в обороне. Сборная Беларуси по хоккею (U-18) уступила Латвии на ЧМТретья встреча в серии до двух побед за право остаться в топ-дивизионе между хоккеистами Беларуси и Латвии состоится 23 апреля.

Позже в словацком Попраде состоятся два матча за медали: в борьбе за бронзу россияне сыграют со шведами, в поединке за чемпионский титул американцы встретятся с финнами.