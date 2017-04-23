Хоккеисты юниорской сборной Беларуси обыграли Латвию в решающем матче и сохранили место в элитном дивизионе
23 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Хоккеисты юниорской сборной Беларуси (U-18) сохранили прописку в элитном дивизионе чемпионата мира, сообщает корреспондент БЕЛТА.
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Сегодня в решающем матче за право остаться в элите белорусские хоккеисты победили сверстников из Латвии со счетом 3:1 (2:0, 0:0, 1:1). На 7-й минуте первого периода счет открыл Иван Дроздов, а за 35 сек. до перерыва Дмитрий Дерябин удвоил результат. Во втором периоде соперники не смогли поразить ворота, а в начале заключительной трети матча Андрей Павленко сделал счет 3:1 в пользу белорусов. Соперники сумели ответить лишь одним голом.
В первой игре за право остаться в элите подопечные Юрия Файкова выиграли со счетом 2:0, затем латвийские хоккеисты взяли реванш — 3:2, а решающая игра сегодня вновь стала победной для белорусов.
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