Обзор дня: Ковальчуку нужно постараться, чтобы попасть на Олимпиаду

События мира хоккея — в обзоре Алексея ШЕВЧЕНКО.

Тяжело смотреть товарищеские матч хоккейной сборной. Еврочеллендж, Евротур — эти турниры не имеют спортивной составляющей. На них мы смотрим за игроками, но многого не ждем. Иван Проворов провел 82 матча в НХЛ, а теперь приехал на большую площадку играть в незнакомый хоккей. Для него матч со Швейцарией полезен, а болельщики даже не могут выводов никаких сделать. Самое печальное в этих играх то, что уже все прекрасно понимают: даже успешная игра мало что даст. Вот приедут ребята из Магнитогорска, скоро объявят имена хоккеистов из СКА, которые присоединяться к команде, а там еще и в Северной Америке наши освобождаются и будут это делать, так как на чемпионате мира не требуют сразу заполнять заявку. Олимпийская сборная России вчера уступила Швейцарии — 1:2, причем практически на ровном месте. Я так и не понял, почему вдруг соперник стал действовать сильней и активней. Думаю, что это проблема мотивации.

БЕЗ ЗАРИПОВА.

Трех хоккеистов из магнитогорского «Металлурга» вызвали для подготовки к чемпионату мира. Если приглашение Виктора Антипина и Алексея Береглазова логично, то появление в списке Сергея Мозякина — сенсация. Он в последних матчах финальной серии играл плохо, не реализовывал свои моменты и не отрабатывал в обороне. Но его приглашение еще можно было бы объяснить, если бы в команду позвали Даниса Зарипова, но нападающий который блистал во всех раундах, кроме финала, остался дома. Впрочем, по моему мнению — ни Мозякин, ни Зарипов — не помощники на чемпионате мира.

РАЗГРОМ.

Пару дней назад я виделся с игроками «Красной Армии», пытался узнать, почему у них такое преимущество в финальной серии за Кубок Харламова, и они объясняли, что просто «Реактор» не сумел перестроиться, стал играть с ними в открытый хоккей, а тут у армейцев конкурентов нет. Плюс нижнекамцы сильно подсели физически, да еще и лидеры с травмами, а также вратари не тащат. Третья игра завершилась, едва начавшись. Голкипер «Реактора» пропустил две шайбы после двух бросков, ничего не смог сделать и вратарь, заменивший его, так что весь вопрос был в количество заброшенных шайб. Счет в серии стал — 3−0 и нет сомнений, что в субботу все закончится. Интересно получается: в трех финалах наших лиг только в КХЛ сыграна одна лишняя игра. Но какие же разные серии. Отмечу, что очень плохо, что в ЦСКА нет главного тренера. Ему нужно уже работать с молодежью, чтобы понять, на кого рассчитывать.

КОВАЛЬЧУК И ДАЦЮК.