«Красная Армия» разгромила «Реактор» в третьем матче финала МХЛ

В составе победителей заброшенными шайбами отметились Егор Филин (3-я, 13-я минуты), Андрей Кузьменко (3), Иван Силаев (29), Семен Кошелев (41, 52) и Павел Карнаухов (57). У проигравших отличились Тимур Шарифьянов (40) и Павел Порядин (47).

Счет в финальной серии до четырех побед стал 3−0 в пользу «Красной Армии». Следующая встреча между командами пройдет 22 апреля в Москве.