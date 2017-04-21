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21 апреля 2017, 21:49 | Хоккей | ТАСС

«Красная Армия» разгромила «Реактор» в третьем матче финала МХЛ

МОСКВА, 21 апреля. /ТАСС/. «Красная Армия» из Москвы одержала победу над нижнекамским «Реактором» со счетом 7:2 в третьем матче финальной серии плей-офф Молодежной хоккейной лиги (МХЛ). Встреча прошла в Москве.

В составе победителей заброшенными шайбами отметились Егор Филин (3-я, 13-я минуты), Андрей Кузьменко (3), Иван Силаев (29), Семен Кошелев (41, 52) и Павел Карнаухов (57). У проигравших отличились Тимур Шарифьянов (40) и Павел Порядин (47).

Счет в финальной серии до четырех побед стал 3−0 в пользу «Красной Армии». Следующая встреча между командами пройдет 22 апреля в Москве.
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