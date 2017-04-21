Владислав Третьяк: Разве Ковальчук в плохой форме? СКА стал чемпионом

— «Чикаго» для вас — не чужая команда. Удивились, что «ястребы» с треском провалили плей-офф?

— Я очень сильно расстроился. Все-таки 12 лет работал консультантом «Чикаго». Это отличная команда. Трехкратный обладатель Кубка Стэнли последних лет.

Видите, как непредсказуем плей-офф. Очень многие ставили на «Блэкхокс». А вышло, что команда вылетела в первом раунде.

— Понятно, что решение за Олегом Знарком. Но как вы думаете, нужно ли вызывать на чемпионат мира Артемия Панарина, Артема Анисимова, Сергея Бобровского? Ведь НХЛ отказалась от участия в Олимпиаде.

— Я — не главный тренер. Но мое мнение — нам нужно создать хорошую команду из игроков НХЛ и КХЛ. Надо выигрывать чемпионат мира. Посмотрите, какие приедут канадцы. Думаю, и другие команды не будут слабыми.

Нельзя взять только хоккеистов КХЛ и сказать, что в состав попадут только они. Нам нужна золотая середина. Посмотрим, какое решение примет Знарок.

— В составе уже есть Андрей Василевский («Тампа»). Допустим, возьмут Бобровского («Коламбус»). Как тогда наигрывать Илью Сорокина и Игоря Шестеркина?

— Но у нас есть еще много турниров — Евротур, Еврочелендж. Есть, где наигрывать голкиперов. Они провели неплохой сезон. Тренеры решат, кого брать. Надо посмотреть, в каком состоянии сегодня Бобровский и Василевский. Как они физически выглядят, как у них настроение. Готовы ли они играть в полную силу.

Будь я тренером, то взял бы лучших игроков из КХЛ и НХЛ в пропорции «фифти-фифти». Никто не отказывался от нашей команды. И нам нужен хороший состав.

— Вас не пугает, в какой сейчас форме Илья Ковальчук?

— Я бы не сказал, что у него неважная форма. Да и СКА завоевал Кубок Гагарина. Но повторю, все решения — за тренерами. Это они тестируют игроков, держат их в руках.

— Защитники Дыбленко и Береглазов собрались в НХЛ. Ваше мнение?

— У нас демократия. Никто ни на кого не давит. И клубы, и сборная готовы создать все условия для игроков, чтобы как можно больше ребят выступали в КХЛ. А какое они примут решение о продолжении карьеры — уже их личное дело. Мы не можем вводить какой-то запрет, это ни к чему хорошему не приводило. Надо создавать такие условия, чтобы они сами захотели остаться. Но если хотят ехать в НХЛ — как это запретишь?

— Что скажете о юниорской сборной, которая впервые за четыре года вышла в полуфинал ЮЧМ?

— Тяжелые матчи. Там все сильные команды — финны, словаки, канадцы, американцы. Но давайте поздравим наших ребят, пожелаем им успеха.

— Почему же Финляндия так доминирует на юниорском уровне?

— Потому что там лучше поставлен детский хоккей. У них на душу населения больше катков, чем у нас. У них 230 катков, и всего пять миллионов живет в стране. А у нас в Архангельской области всего два катка, хотя площадь в два раза больше, чем Финляндия. Вот вам и ответ.

Маленькая страна уделяет очень много внимания хоккею. У них в каждой деревне — по два катка. Нам есть, над чем работать.

— В следующем сезоне может ли российский этап Евротура приехать в регионы?

— Спасибо Челябинску, что так хорошо принял матчи России с французами. Я сам был в восторге. Болели за сборную, как в Москве. Мы хотим вывозить этап в регионы. Но все упирается во время, перелеты. У нас обширная география. Вот французы не очень хотели лететь в Челябинск. Но в итоге им все понравилось. «Мы будто на чемпионате мира побывали», — сказали они. Принимали их очень здорово.