Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/hockey/29512289/
21 апреля 2017, 20:59 | Хоккей | Советский спорт

Борис Майоров: Не догнать нам Канаду! Потому что главный завет Тарасова забыт

На встрече с болельщиками в Музее хоккея легендарный капитан «Спартака» и сборной Борис Майоров жестко высказался на очень серьезную тему.

На встрече с болельщиками в Музее хоккея легендарный капитан Спартака и сборной Борис Майоров жестко высказался на очень серьезную тему. Увеличить
Видимо, что-то случилось...

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Сообщение об ошибке автоматически отправлено
в службу поддержки. Приносим свои извинения

ФХР и Музей хоккея продолжает славную традицию, начатую в нынешнем сезоне — поближе знакомить российских болельщиков с великими мастерами прошлого. В пятницу на встречу со своими поклонниками пришел легендарный спартаковец, двукратный олимпийский чемпион Борис Майоров.

«ЖАЛКО СЕГОДНЯШНИХ ДЕТИШЕК»

Началась встреча с показа видеороликов с уникальными кадрами становления хоккея. Один был посвящен «Спартака», где Майорова, как капитана красно-белых, публика после каждого матча заваливала букетами цветов. Второй — его решающим матчам за сборную Советского Союза….

— Это 63-й год, Стокгольм. А это уже 64-й, Олимпиада в Инсбруке, — улыбаясь комментировал мелькающие на экране кадры Борис Александрович. — А это нас встречают на Ярославском вокзале. Почему у меня сразу два Кубка? Так один за чемпионат мира, а другой за Европу….

После просмотра кинохроник началась по-настоящему дружеская беседа. Майоров — отличный рассказчик. Благо, что современной публике он известен не только, как великий игрок и грамотный тренер, но и как профессиональный спортивный комментатор.

Первый же и вроде бы совсем вопрос от одного из самых юных болельщиков: «Почему вы начали заниматься именно хоккеем?» в устах Майорова обернулся очень серьезной темой.

— Вы знаете, меня и брата в хоккейную секцию привел товарищ, когда нам было уже по 14 лет, — рассказал Борис Александрович. — Причем это был хоккей не с шайбой, а с мячом! А в канадский хоккей я начал играть впервые только года через четыре. Ну, может, 17 лет мне было. Помню, что на свою первую тренировку целый час одевался. Потому что понятия не имел, куда и как всю эту защиту на себя приспособить.

Мне сейчас пятилетних детей, которых родители тащат в секцию на тренировки в шесть утра искренне жаль! Ну зачем ребенку в таком возрасте обязательно заниматься под руководством тренера? Да пусть он это время, которую на дорогу до секции тратит, лучше побегает и попрыгает. Физически себя разовьет. Всегда говорю: я не воспитанник спортшколы «Спартака». Я воспитанник своего двора в «Сокольниках». Все основным хоккейным наукам я учился там, в дворовых ледовых битвах с такими же пацанами. Там и на коньках кататься умел неплохо, и клюшкой владеть, и в обводку идти, и голы забивать.

«НАДО ИГРОКОВ РАСТИТЬ, А НЕ КОМАНДЫ»

…Тема развития детского спорта в нашей стране всплыла и еще раз, когда Майорову задали вопрос на гораздо более злободневную тему:

— Почему мы в последнее время постоянно проигрываем канадцам на серьезных турнирах?
— Нам с Канадой в принципе тягаться трудно, — честно ответил Майоров. — Там хоккей — это религия. Вы в Канаде ни одной семьи не найдете, чтобы кто-то из мужчин в хоккей не играл, а женщины за них не болели. А теперь они уже и сами клюшки в руки взяли. 3000 катков с искусственным льдом. Везде создаются команды, идет отсев игроков, и из огромной массы лучшие из лучших попадают в НХЛ.

У нас нет такого. А главная проблема в том, что у нас с самого детского возраста начинают готовить команды. Это вместо того, чтобы игроков растить! Но детским тренерам с их небольшой зарплатой это не нужно. Им с юных лет конкретный результат в турнире подавай. Потому что первое место — повод пойти к начальству и потребовать прибавку к жалованью. На каждом совещании в ФХР говорю об этом. У нас ведь и юношеские, и взрослые команды только играют. Спрашиваю у наставников — как тренируетесь между матчами? Отвечают: только велосипед крутим? Вот потому у нас ничего выдающегося после Малкина и не выросло за десять лет. Потому что великий Тарасов твердил: «Мастерство растет только через огромный объем проделанной на тренировке работе!».

В заключение у знаменитого спартаковца спросили:

— На кого он хотел в детстве быть похожим?
— Ни на кого, — сразу отрубил Майоров. — Копия всегда хуже оригинала. Разве можно представить, что Харламов или Мальцев кого-то напоминают? Это уникальные игроки! А если бы я хотел быть, к примеру, вторым Всеволодом Бобровым… Ничего бы из меня и не вышло!

Спартак
Новости Матчи Состав Статистика
Сборная Канады
Новости Матчи Состав Статистика
Сборная России
Новости Матчи Состав Статистика
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Хоккея

Иван Проворов: Был и останусь русским

Иван Проворов: Был и останусь русским

В последнее время в российском хоккее дефицит на элитных защитников стал привычным делом. Дебют Ивана Проворова в «Филадельфии», где он провел все 82 игры регулярного чемпионата и пользовался доверием тренерского штаба, оставил хорошее впечатление у многих специалистов, в том числе и в сборной России.
Еще 7 новостей  Все новости
19 апреля

Столько не получает даже Роналду! 860 тысяч рублей в минуту для Погребняка

Четырехкратная чемпионка Рио Симона Байлс - откровенная фотосессия

А вы видели, как Харитонов вырубил американца на прошедших выходных (видео)