Озвучен состав участников Кубка Президента РК-2017
Розыгрыш «Кубка Президента» этим летом станет самым представительным за всю историю турнира.
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С 6 по 12 августа помимо «Барыса» за престижный трофей будут бороться ещё 5 команд:
«Авангард» (Омск), «Адмирал» (Владивосток), «Давос» (Швейцария), «Нефтехимик» (Нижнекамск) и «Трактор» (Челябинск).
Несмотря на то, что это предсезонный турнир, уже сейчас во многих грядущих противостояниях можно найти принципиальность, что превратит матчи в захватывающее зрелище для всех любителей хоккея.
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