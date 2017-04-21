Озвучен состав участников Кубка Президента РК-2017

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С 6 по 12 августа помимо «Барыса» за престижный трофей будут бороться ещё 5 команд:

«Авангард» (Омск), «Адмирал» (Владивосток), «Давос» (Швейцария), «Нефтехимик» (Нижнекамск) и «Трактор» (Челябинск).

Несмотря на то, что это предсезонный турнир, уже сейчас во многих грядущих противостояниях можно найти принципиальность, что превратит матчи в захватывающее зрелище для всех любителей хоккея.