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20 апреля 2017, 20:57 | Хоккей | Чемпионат.com

Защитник «Магнитки» Береглазов продолжит карьеру в «Рейнджерс»

Как стало известно «Чемпионату», Алексей Береглазов продолжит карьеру в НХЛ.

Как стало известно Чемпионату Алексей <span class=error>Береглазов</span> продолжит карьеру в <span class=error>НХЛ</span>. Увеличить
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Защитник магнитогорского «Металлурга», у которого 30 апреля 2017 года заканчивается контракт с уральским клубом, заключит соглашение с «Нью-Йорк Рейнджерс». Также хоккеистом интересовался петербургский СКА.

В регулярном чемпионате-2016/17 23-летний хоккеист сыграл во всех 60 матчах, записав на свой счёт 19 (1+18) результативных баллов при показателе полезности «+9» и 20 минутах штрафного времени.

В плей-офф Кубка Гагарина-2017 Береглазов сыграл 13 матчей, отметившись 6 результативными передачами.

Нью-Йорк Рейнджерс
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