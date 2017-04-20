Защитник «Магнитки» Береглазов продолжит карьеру в «Рейнджерс»
Как стало известно «Чемпионату», Алексей Береглазов продолжит карьеру в НХЛ.
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Защитник магнитогорского «Металлурга», у которого 30 апреля 2017 года заканчивается контракт с уральским клубом, заключит соглашение с «Нью-Йорк Рейнджерс». Также хоккеистом интересовался петербургский СКА.
В регулярном чемпионате-2016/17 23-летний хоккеист сыграл во всех 60 матчах, записав на свой счёт 19 (1+18) результативных баллов при показателе полезности «+9» и 20 минутах штрафного времени.
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