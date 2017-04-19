Обзор дня: фарм-клуб «Динамо» выиграл «Братину»
В КХЛ может смениться президент, но пока мы услышали лишь опровержение вероятной отставки, «Динамо» из Балашихи совершило чудо, а в Уфу может приехать талантливый чех.
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Видимо, что-то случилось...
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Очень странно, что председатель совета директоров КХЛ Геннадий Тимченко говорит, но не спорит, рассказывает, но не принимает возражений.
БАЛАШИХА — ЧЕМПИОН
То, что финальная серия в ВХЛ завершилась со счетом 4−0 - ничего не значит. Борьба, причем без преимущества одной из команд, была в каждой встрече. Но у динамовцев была удача и Иван Бочаров, который сыграл фантастически. А команду из
ИЗМЕНЕНИЯ В «АК БАРСЕ»
Казанский клуб не будет продлевать контракты с двумя игроками. С Денисом Хлыстовым все было понятно. После ухода из «Салавата Юлаева» он попытался пробиться в состав «Автомобилиста», но с Андреем Разиным не сработался с первой минуты (а тот очень хотел Хлыстова в команду), переехал в «Югру», где практически завершил карьеру, но тут позвонили из Казани. Свою миссию в клубе он не выполнил. Да, играл в четвертом звене, но было видно, что не хватает скорости, сноровки. Все это он мог компенсировать агрессией, но у Билялетдинова к боям отношения странные. Хлыстов покинет клуб и вряд ли будет искать новую работу. Не будет в команде и Стефана Эллиота — еще одной трансферной ошибки казанского клуба. Опять же, кто именно привез этого легионера в «Ак Барс», неизвестно, никто не говорит. Но взять дорогостоящего легионера, моментально зарубить его и выпускать лишь в случае форс-мажора: немыслимая трата денег. К сожалению, Билялетдинов в последнее время ошибается слишком часто, а с него никто не спрашивает. И так будет еще два года.
КУБАЛИК — В УФЕ
Если талантливый нападающий Доминик Кубалик действительно перейдет в «Салават Юлаев», то это будет победой Леонида Вайсфельда. Правда, трудно говорить о перспективах хоккеиста, который хоть и набирает два сезона подряд свыше 40 очков, но делает это в чемпионате Чехии. Но его хвалят, насколько я слышал, оживился и «Лос-Анджелес», который собирается омолаживать состав. Менеджер уфимского клуба тоже думает о том, что у Доминика нет опыта выступлений в России и потому размышляет. Можно, конечно, взять его, как шестого легионера, но это риск: расходовать средства надо с умом. Тем более, кто бы ни остался в запасе из иностранцев, менеджера всегда упрекнут в этом. Но хорошо бы Кубалик приехал. Интересно посмотреть.
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