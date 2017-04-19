Обзор дня: фарм-клуб «Динамо» выиграл «Братину»

Очень странно, что председатель совета директоров КХЛ Геннадий Тимченко говорит, но не спорит, рассказывает, но не принимает возражений. Давным-давно назрела смена Дмитрия Чернышенко, который не справляется с должностью президента КХЛ. Возможно, если бы он работал только в хоккейной организации, ни на что не отвлекался, постоянно ходил на игры, разговаривал с руководителями, игроками, тренерами, то можно было бы и за год идеально изучить тему. Но у Чернышенко есть другая работа, где сил надо отдавать больше, на матчи он не приезжает, а когда ему говоришь про какого-то хоккеиста первого уровня, то это ставит его в тупик. Он просто не знает, о ком речь. Отчеты с компьютера не стоит воспринимать всерьез. Я тоже могу прочитать все, что угодно. Так вот Геннадий Тимченко считает, что лига стала лучше, успешней, а у нас прошел чуть ли не лучший сезон. Но в чем успешность? Разница между богатыми и бедными стала такой, что совсем пропали сенсации, как в регулярке, так и в плей-офф. Зрителей стало ходить меньше. По телевидению и интернету мы не имеем возможности посмотреть все матчи, а с некоторых стадионов такая картинка, что даже жутко. Да, в тех кругах не принято увольнять за то, что работа была сделана плохо. Хорошо. Просто поблагодарите за работу и пусть нынешний президент КХЛ сосредоточиться на других обязанностях. Но порядки в КХЛ надо менять. Это очевидно. И ни в коем случае нельзя говорить, что все команды должны стремиться стать такими, как СКА. По организации дел внутри клуба — да. Но не по остальному. Поверьте, главные разочарования от нашего турнира мы еще получим. В ближайшие пару лет в Америку поедет даже средний класс игроков, даже теряя деньги и игровое время. На чемпионате мира и Олимпиаде нам будет хуже, а на стадионах будет меньше людей. Меняйтесь пока не поздно.

<aside name="clb13908159" class="teaser teaser_incontent teaser_instagram"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_instagram"> <blockquote class="instagram-media" data-instgrm-captioned data-instgrm-version="7" style=" background:#FFF; border:0; border-radius:3px; box-shadow:0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width:658px; padding:0; width:99.375%; width:-webkit-calc(100% - 2px); width:calc(100% - 2px);"><div style="padding:8px;"> <div style=" background:#F8F8F8; line-height:0; margin-top:40px; padding:50.0% 0; text-align:center; width:100%;"> <div style=" background:url(data:image/png;base64,iVBORw0KGgoAAAANSUhEUgAAACwAAAAsCAMAAAApWqozAAAABGdBTUEAALGPC/xhBQAAAAFzUkdCAK7OHOkAAAAMUExURczMzPf399fX1+bm5mzY9AMAAADiSURBVDjLvZXbEsMgCES5/P8/t9FuRVCRmU73JWlzosgSIIZURCjo/ad+EQJJB4Hv8BFt+IDpQoCx1wjOSBFhh2XssxEIYn3ulI/6MNReE07UIWJEv8UEOWDS88LY97kqyTliJKKtuYBbruAyVh5wOHiXmpi5we58Ek028czwyuQdLKPG1Bkb4NnM+VeAnfHqn1k4+GPT6uGQcvu2h2OVuIf/gWUFyy8OWEpdyZSa3aVCqpVoVvzZZ2VTnn2wU8qzVjDDetO90GSy9mVLqtgYSy231MxrY6I2gGqjrTY0L8fxCxfCBbhWrsYYAAAAAElFTkSuQmCC); display:block; height:44px; margin:0 auto -44px; position:relative; top:-22px; width:44px;"></div></div> <p style=" margin:8px 0 0 0; padding:0 4px;"> <a href="https://www.instagram.com/p/BTCahNYAndP/" style=" color:#000; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px; text-decoration:none; word-wrap:break-word;" target="_blank">Самый полезный игрок финала, лучший голкипер Иван Бочаров.</a></p> <p style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px; margin-bottom:0; margin-top:8px; overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;">A post shared by boogaard1975 (@boogaard1975) on <time style=" font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px;" datetime="2017-04-18T19:02:56+00:00">Apr 18, 2017 at 12:02pm PDT</time></p></div></blockquote> <script async defer src="//platform.instagram.com/en_US/embeds.js"></script> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d13908159.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>

БАЛАШИХА — ЧЕМПИОН

То, что финальная серия в ВХЛ завершилась со счетом 4−0 ­- ничего не значит. Борьба, причем без преимущества одной из команд, была в каждой встрече. Но у динамовцев была удача и Иван Бочаров, который сыграл фантастически. А команду из Усть-Каменогорска иногда начинало сильно колотить от волнения. Но это были четыре красивых матча, в которых, кстати, арбитры ошибались, но никому не помогали. Да никому и в голову не могло прийти, что они станут свистеть в чью-то сторону. Отмечу и динамовцев. Молодые парни, поверившие в себя, взяли свое, не обращая внимания ни на что. Такие клубы, как «Динамо» (Балашиха) — спасение хоккея. Действительно, может стоить ограничить количество возрастных игроков, разрешить пять легионеров и вперед. Турнир будет еще интересней. Он и был хорошим, несмотря на проблемы в организации.

ИЗМЕНЕНИЯ В «АК БАРСЕ»

Казанский клуб не будет продлевать контракты с двумя игроками. С Денисом Хлыстовым все было понятно. После ухода из «Салавата Юлаева» он попытался пробиться в состав «Автомобилиста», но с Андреем Разиным не сработался с первой минуты (а тот очень хотел Хлыстова в команду), переехал в «Югру», где практически завершил карьеру, но тут позвонили из Казани. Свою миссию в клубе он не выполнил. Да, играл в четвертом звене, но было видно, что не хватает скорости, сноровки. Все это он мог компенсировать агрессией, но у Билялетдинова к боям отношения странные. Хлыстов покинет клуб и вряд ли будет искать новую работу. Не будет в команде и Стефана Эллиота — еще одной трансферной ошибки казанского клуба. Опять же, кто именно привез этого легионера в «Ак Барс», неизвестно, никто не говорит. Но взять дорогостоящего легионера, моментально зарубить его и выпускать лишь в случае форс-мажора: немыслимая трата денег. К сожалению, Билялетдинов в последнее время ошибается слишком часто, а с него никто не спрашивает. И так будет еще два года.

КУБАЛИК — В УФЕ

Если талантливый нападающий Доминик Кубалик действительно перейдет в «Салават Юлаев», то это будет победой Леонида Вайсфельда. Правда, трудно говорить о перспективах хоккеиста, который хоть и набирает два сезона подряд свыше 40 очков, но делает это в чемпионате Чехии. Но его хвалят, насколько я слышал, оживился и «Лос-Анджелес», который собирается омолаживать состав. Менеджер уфимского клуба тоже думает о том, что у Доминика нет опыта выступлений в России и потому размышляет. Можно, конечно, взять его, как шестого легионера, но это риск: расходовать средства надо с умом. Тем более, кто бы ни остался в запасе из иностранцев, менеджера всегда упрекнут в этом. Но хорошо бы Кубалик приехал. Интересно посмотреть.