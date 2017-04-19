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19 апреля 2017, 18:47 | Хоккей | Спорт-Экспресс

Обзор дня: фарм-клуб «Динамо» выиграл «Братину»

В КХЛ может смениться президент, но пока мы услышали лишь опровержение вероятной отставки, «Динамо» из Балашихи совершило чудо, а в Уфу может приехать талантливый чех.

События мира хоккея — в обзоре Алексея ШЕВЧЕНКО. Увеличить
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Очень странно, что председатель совета директоров КХЛ Геннадий Тимченко говорит, но не спорит, рассказывает, но не принимает возражений. Давным-давно назрела смена Дмитрия Чернышенко, который не справляется с должностью президента КХЛ. Возможно, если бы он работал только в хоккейной организации, ни на что не отвлекался, постоянно ходил на игры, разговаривал с руководителями, игроками, тренерами, то можно было бы и за год идеально изучить тему. Но у Чернышенко есть другая работа, где сил надо отдавать больше, на матчи он не приезжает, а когда ему говоришь про какого-то хоккеиста первого уровня, то это ставит его в тупик. Он просто не знает, о ком речь. Отчеты с компьютера не стоит воспринимать всерьез. Я тоже могу прочитать все, что угодно. Так вот Геннадий Тимченко считает, что лига стала лучше, успешней, а у нас прошел чуть ли не лучший сезон. Но в чем успешность? Разница между богатыми и бедными стала такой, что совсем пропали сенсации, как в регулярке, так и в плей-офф. Зрителей стало ходить меньше. По телевидению и интернету мы не имеем возможности посмотреть все матчи, а с некоторых стадионов такая картинка, что даже жутко. Да, в тех кругах не принято увольнять за то, что работа была сделана плохо. Хорошо. Просто поблагодарите за работу и пусть нынешний президент КХЛ сосредоточиться на других обязанностях. Но порядки в КХЛ надо менять. Это очевидно. И ни в коем случае нельзя говорить, что все команды должны стремиться стать такими, как СКА. По организации дел внутри клуба — да. Но не по остальному. Поверьте, главные разочарования от нашего турнира мы еще получим. В ближайшие пару лет в Америку поедет даже средний класс игроков, даже теряя деньги и игровое время. На чемпионате мира и Олимпиаде нам будет хуже, а на стадионах будет меньше людей. Меняйтесь пока не поздно.

БАЛАШИХА — ЧЕМПИОН

То, что финальная серия в ВХЛ завершилась со счетом 4−0 ­- ничего не значит. Борьба, причем без преимущества одной из команд, была в каждой встрече. Но у динамовцев была удача и Иван Бочаров, который сыграл фантастически. А команду из Усть-Каменогорска иногда начинало сильно колотить от волнения. Но это были четыре красивых матча, в которых, кстати, арбитры ошибались, но никому не помогали. Да никому и в голову не могло прийти, что они станут свистеть в чью-то сторону. Отмечу и динамовцев. Молодые парни, поверившие в себя, взяли свое, не обращая внимания ни на что. Такие клубы, как «Динамо» (Балашиха) — спасение хоккея. Действительно, может стоить ограничить количество возрастных игроков, разрешить пять легионеров и вперед. Турнир будет еще интересней. Он и был хорошим, несмотря на проблемы в организации.

ИЗМЕНЕНИЯ В «АК БАРСЕ»

Казанский клуб не будет продлевать контракты с двумя игроками. С Денисом Хлыстовым все было понятно. После ухода из «Салавата Юлаева» он попытался пробиться в состав «Автомобилиста», но с Андреем Разиным не сработался с первой минуты (а тот очень хотел Хлыстова в команду), переехал в «Югру», где практически завершил карьеру, но тут позвонили из Казани. Свою миссию в клубе он не выполнил. Да, играл в четвертом звене, но было видно, что не хватает скорости, сноровки. Все это он мог компенсировать агрессией, но у Билялетдинова к боям отношения странные. Хлыстов покинет клуб и вряд ли будет искать новую работу. Не будет в команде и Стефана Эллиота — еще одной трансферной ошибки казанского клуба. Опять же, кто именно привез этого легионера в «Ак Барс», неизвестно, никто не говорит. Но взять дорогостоящего легионера, моментально зарубить его и выпускать лишь в случае форс-мажора: немыслимая трата денег. К сожалению, Билялетдинов в последнее время ошибается слишком часто, а с него никто не спрашивает. И так будет еще два года.

КУБАЛИК — В УФЕ

Если талантливый нападающий Доминик Кубалик действительно перейдет в «Салават Юлаев», то это будет победой Леонида Вайсфельда. Правда, трудно говорить о перспективах хоккеиста, который хоть и набирает два сезона подряд свыше 40 очков, но делает это в чемпионате Чехии. Но его хвалят, насколько я слышал, оживился и «Лос-Анджелес», который собирается омолаживать состав. Менеджер уфимского клуба тоже думает о том, что у Доминика нет опыта выступлений в России и потому размышляет. Можно, конечно, взять его, как шестого легионера, но это риск: расходовать средства надо с умом. Тем более, кто бы ни остался в запасе из иностранцев, менеджера всегда упрекнут в этом. Но хорошо бы Кубалик приехал. Интересно посмотреть.
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