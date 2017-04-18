Сафронов: Победа «Динамо» из Балашихи в ВХЛ говорит о правильной работе клубной вертикали
БАЛАШИХА /Московская область/, 18 апреля. /Корр. ТАСС Сергей Фукс/. Победа балашихинского «Динамо» в
плей-офф Высшей хоккейной лиги (ВХЛ) свидетельствует о правильной работе клубной вертикали. Об этом ТАСС заявил Андрей Сафронов, генеральный директор московского «Динамо», в роли фарм-клуба которого выступает балашихинский клуб.
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Балашихинское «Динамо» со счетом 4−0 в финальной серии обыграло
«Как тут не радоваться? Это первая победа проекта, который был запущен в 2012 году. Молодые мальчишки бились против мужиков, средний возраст команды 21 год. Мы продемонстрировали всем, что наша вертикаль работает, она подпитывается своими воспитанниками», — сказал Сафронов.
ВХЛ — вторая по силе лига профессионального хоккея России после Континентальной хоккейной лиги, которая была учреждена в 2009 году.
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