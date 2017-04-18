Сафронов: победа "Динамо" из Балашихи в ВХЛ говорит о правильной работе клубной вертикали

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Балашихинское «Динамо» со счетом 4−0 в финальной серии обыграло усть-каменогорское «Торпедо» и впервые стало обладателем Кубка Братины.

«Как тут не радоваться? Это первая победа проекта, который был запущен в 2012 году. Молодые мальчишки бились против мужиков, средний возраст команды 21 год. Мы продемонстрировали всем, что наша вертикаль работает, она подпитывается своими воспитанниками», — сказал Сафронов.

ВХЛ — вторая по силе лига профессионального хоккея России после Континентальной хоккейной лиги, которая была учреждена в 2009 году.