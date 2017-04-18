ХК «Динамо» (Балашиха) завоевал Кубок Братины, обыграв «Торпедо» (Усть-Каменогорск)

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Игра, прошедшая во вторник в подмосковной Балашихе, завершилась победой хозяев льда со счетом 2:1 (1:1, 1:0, 0:0). Голами в составе победителей отметились Артем Волков (11-я минута) и Владислав Ефремов (25-я). «Торпедо» ответило шайбой Станислава Тунхузина (15-я). Счет в серии до четырех побед стал 4−0 в пользу «Динамо», которое впервые в своей истории завоевало главный трофей ВХЛ.

Кубок Братины был разыгран последний раз в нынешнем году. Со следующего сезона трофей будет называться Кубок имени Владимира Петрова.