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18 апреля 2017, 21:51 | Хоккей | Р-Спорт

ХК «Динамо» (Балашиха) завоевал Кубок Братины, обыграв «Торпедо» (Усть-Каменогорск)

МОСКВА, 18 апр — Р-Спорт. Хоккеисты «Динамо» из Балашихи нанесли поражение усть-каменогорскому «Торпедо» в четвертом матче финальной серии плей-офф ВХЛ и стали обладателями последнего в истории Кубка Братины.

Хоккеисты Динамо из Балашихи нанесли поражение <nobr>усть-каменогорскому</nobr> <span class=error>Торпедо</span> в четвертом матче финальной серии <nobr>плей-офф</nobr> <span class=error>ВХЛ</span> и стали обладателями последнего в истории Кубка <span class=error>Братины</span>. Увеличить
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Игра, прошедшая во вторник в подмосковной Балашихе, завершилась победой хозяев льда со счетом 2:1 (1:1, 1:0, 0:0). Голами в составе победителей отметились Артем Волков (11-я минута) и Владислав Ефремов (25-я). «Торпедо» ответило шайбой Станислава Тунхузина (15-я). Счет в серии до четырех побед стал 4−0 в пользу «Динамо», которое впервые в своей истории завоевало главный трофей ВХЛ.

Кубок Братины был разыгран последний раз в нынешнем году. Со следующего сезона трофей будет называться Кубок имени Владимира Петрова.
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