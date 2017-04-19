«Торпедо» проиграло все матчи финала плей-офф ВХЛ
В четвертом матче финала
плей-офф ВХЛ в Балашихе усть-каменогорское «Торпедо» сыграло с «Динамо», пишет Sports.kz.
В первом периоде Артём Волков из Балашихи и Станислав Тунхузин из
«Динамо» Балашиха — «Торпедо» 2:1 (1:1, 1:0, 0:0)
Счет в серии: 4:0
Шайбы:
1:0 — 10:01 Волков (Марковин). В равенстве
1:1 — 14:33 Тунхузин (Рымарев). В равенстве
2:1 — 24:45 Ефремов (Маклюков). В равенстве
Вратари: Бочаров — Иванов
Штраф: 22:16 (14:6, 6:4, 2:6).
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