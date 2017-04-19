«Торпедо» проиграло все матчи финала плей-офф ВХЛ

В первом периоде Артём Волков из Балашихи и Станислав Тунхузин из Усть-Каменогорска обменялись шайбами. Во второй двадцатиминутке Владислав Ефремов из «Динамо» принес победу своей команде и в игре и в финале плей-офф ВХЛ.



«Динамо» Балашиха — «Торпедо» 2:1 (1:1, 1:0, 0:0)

Счет в серии: 4:0



Шайбы:

1:0 — 10:01 Волков (Марковин). В равенстве

1:1 — 14:33 Тунхузин (Рымарев). В равенстве

2:1 — 24:45 Ефремов (Маклюков). В равенстве



Вратари: Бочаров — Иванов

Штраф: 22:16 (14:6, 6:4, 2:6).