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18 апреля 2017, 9:11 | Хоккей | Комсомольская правда

Эркка Вестерлунд впервые прилетел в Уфу в качестве главного тренера «Салавата Юлаева»

Финского наставника встретили в аэропорту.

До этого момента финский специалист Эркка Вестерлунд уже бывал в Уфе. Но в качестве главного тренера «Салавата Юлаева» наставник прилетел в башкирскую столицу впервые. Журналисты и сотрудники клуба встретили финна прямо в аэропорту.

— Для меня это большая честь, и я ценю, что меня и наш тренерский штаб пригласили в Россию, — цитирует Вестерлунда телеканал БСТ. — В ближайшие два дня мы собираемся познакомиться с людьми, которые здесь работают, с условиями тренировок, раздевалок и всеми остальными вещами, которые нам будут нужны для начала работы.

Напомним, вместе с Эрккой Вестерлундом с уфимскими хоккеистами будут работать четыре финских специалиста и два российских — Николай Цулыгин и Вадим Тарасов.

18 апреля Эркка Вестерлунд даст на «Уфа-Арене» первую пресс-конференцию.
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