Листки хоккейного календаря. Неделя № 29. 10—16 апреля. «Золото» для фарма
Финиш
плей-офф открытого чемпионата Казахстана по хоккею с шайбой сезона 2016/2017 годов все ближе, и, соответственно, матчей в рамках этого соревнования проходит все меньше. Вот и завершившаяся неделя включала в себя всего три таких поединка. Зато — каких….
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Видимо, что-то случилось...
К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Довыясняли таки отношения между собой в полуфинале «Арлан» и «Темиртау». В который уже раз более чем уверенно пройдя регулярную часть соревнования, до заветного звания чемпионов страны кокшетауцы в итоге так и не добираются… Не особо блиставший в гладком чемпионате «Темиртау» преподал «волкам» хороший урок на тему «Чем поединки
Но для выхода в финал «Темиртау» необходимо было еще окончательно сломить на прошлой неделе сопротивление «Арлана». Предыдущая семидневка завершилась при счете 3−2 в серии в пользу темиртаусцев. «Горожане» могли решать все вопросы в прошлый понедельник дома — но уступили со счетом 2:4… Однако это незапланированное поражение, похоже, лишь раззадорило дерзких темиртаусцев, которые в седьмом поединке полуфинального противостояния вырвали победу у «волков» в овертайме кокшетауского матча — 3:2. Героем этой серии стал отличившийся взятием чужих ворот в овертайме решающей встречи форвард гостей Валерий Поляков.
Вчера прошла первая игра финальной стадии
Таким образом, на минувшей неделе в рамках
Всего в прошедших поединках было зафиксировано 16 взятий ворот. При этом игравшие дома команды забросили 7 шайб, а выступавшие на выезде дружины 9 раз поражали цель. Средняя результативность этой хоккейной недели, получается, составила около 5,33 забрасываемых за игру шайб. При этом хозяева льда поражали цель примерно по 2,33 раза за матч, а гости в среднем отличались заброшенными шайбами трижды в каждой игре.
Между тем, тихой сапой в лидеры гонки лучших бомбардиров
А пока — ждем продолжения финала.
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