Листки хоккейного календаря. Неделя № 29. 10—16 апреля. «Золото» для фарма

Довыясняли таки отношения между собой в полуфинале «Арлан» и «Темиртау». В который уже раз более чем уверенно пройдя регулярную часть соревнования, до заветного звания чемпионов страны кокшетауцы в итоге так и не добираются… Не особо блиставший в гладком чемпионате «Темиртау» преподал «волкам» хороший урок на тему «Чем поединки плей-офф отличаются от матчей регулярного первенства». Теперь темиртаусцы спорят за «золото» с «Номадом», а кокшетауцам остается удовлетвориться очередным званием победителей регулярного чемпионата. Таким образом, чемпионом Казахстана сезона-2016/2017 уже точно станет фарм-клуб — непонятно пока, правда, какой: «Барыса» или «Сарыарки».



Но для выхода в финал «Темиртау» необходимо было еще окончательно сломить на прошлой неделе сопротивление «Арлана». Предыдущая семидневка завершилась при счете 3−2 в серии в пользу темиртаусцев. «Горожане» могли решать все вопросы в прошлый понедельник дома — но уступили со счетом 2:4… Однако это незапланированное поражение, похоже, лишь раззадорило дерзких темиртаусцев, которые в седьмом поединке полуфинального противостояния вырвали победу у «волков» в овертайме кокшетауского матча — 3:2. Героем этой серии стал отличившийся взятием чужих ворот в овертайме решающей встречи форвард гостей Валерий Поляков.



Вчера прошла первая игра финальной стадии плей-офф чемпионата — в Астане «Номад» выиграл у «Темиртау» со счетом 3:2. Любопытно, что «кочевники» по ходу встречи уступали 0:2, однако сумели в итоге наиграть на победу в основные 60 минут. Сегодня последует продолжение «золотой» серии.

Таким образом, на минувшей неделе в рамках плей-офф открытого чемпионата Казахстана по хоккею с шайбой прошло всего лишь три матча. Причем в двух из них победы одержали гости (одну — в овертайме) и только однажды выиграли хозяева ледовой площадки.



Всего в прошедших поединках было зафиксировано 16 взятий ворот. При этом игравшие дома команды забросили 7 шайб, а выступавшие на выезде дружины 9 раз поражали цель. Средняя результативность этой хоккейной недели, получается, составила около 5,33 забрасываемых за игру шайб. При этом хозяева льда поражали цель примерно по 2,33 раза за матч, а гости в среднем отличались заброшенными шайбами трижды в каждой игре.



Между тем, тихой сапой в лидеры гонки лучших бомбардиров плей-офф открытого чемпионата Казахстана по хоккею с шайбой сезона 2016/2017 годов прокрался нападающий «Арлана» Александр Воробьев. В 10 сыгранных поединках этот игрок забросил 5 шайб и отдал 6 голевых передач, что в сумме принесло ему 11 результативных баллов. Лишь на одно очко отстает одноклубник этого нападающего Иван Киселев, в тех же 10 встречах 3 раза поражавший чужие ворота и 7 раз помогавший делать это товарищам по команде. Но сезон для кокшетауцев завершен. И очень вряд ли эти «арланы» останутся в лидерах этого спора лучших бомбардиров. Далее расположились два форварда «Номада», набравшие по 9 результативных баллов в 9 сыгранных матчах плей-офф — Ярослав Евдокимов (5+4) и Дмитрий Гренц (4+5). Среди защитников вне конкуренции в плане результативности в плей-офф продолжает оставаться игрок обороны «кочевников» Артемий Лакиза, в 9 матчах набравший 7 очков — 6+1. Он же, что весьма интересно, является пока самым метким снайпером плей-офф продолжающегося турнира — вне зависимости от игрового амплуа. То ли еще будет?..



А пока — ждем продолжения финала.