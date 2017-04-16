Обзор дня: бессмысленные обсуждения судейства
Алексей Раводин имел право удалить Даниса Зарипова и мы объясняем, почему. В «Динамо»
все-таки расстались с легионером, но переподписали двух перспективных игроков, а Вячеслав Буланов и Яков Деев защитили диплом.
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Видимо, что-то случилось...
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События мира хоккея — в обзоре Алексея ШЕВЧЕНКО.
Всю субботу обсуждали, виноват ли арбитр Алексей Раводин в том, что «Металлург» проиграл или не виноват. Специально ли он удалил Даниса Зарипова, чтобы порадовать руководство СКА или действовал так, как нужно? Конечно, большая часть хоккейных болельщиков уверена, что Раводин судил в интересах победителей. Но это проблема СКА и только СКА в том, что у клуба такой имидж. Самое интересное, что на вопрос, прав ли Раводин, нет однозначного ответа. Я поясню. Долгое время судейский департамент в КХЛ возглавлял Александр Поляков, с которым я очень часто обсуждал те или иные моменты, спорные ситуации. Но я всегда чувствовал себя неловко во время этих бесед. Поляков аргументировано убеждал меня в своей правоте по поводу
ИЗМЕНЕНИЯ В «ДИНАМО».
На встрече с болельщиками генеральный менеджер «Динамо» Андрей Сафронов рассказал об изменениях в составе команды.
НОВОЕ ОБРАЗОВАНИЕ.
В субботу бывшие арбитры КХЛ Яков Деев и Вячеслав Буланов защитили диплом на экономическом факультете МГУ. Оба решили пойти учиться, но Буланов, как вы знаете, еще работал в чемпионате Чехии, однако ради образования отказался от финальной серии в том турнире. Деев весь год учился, иногда инспектировал матчи различных лиг, но сосредоточился на дипломе. Я вчера внимательно послушал три темы, которые обсуждались в кафедре и надо сказать, что там был один представитель ФХР с очень перспективной работой, которая касается виртуальной реальности (может быть, мы так и Олимпиаду выиграем без всяких игроков из НХЛ — наденем очки). Тема диплома арбитров — создание новой школы хоккейного мастерства, причем, они были не вдвоем — группа из четырех человек. Насколько я понимаю, там был представлен
ПЕРВОЕ ПОРАЖЕНИЕ.
Юниорская сборная России по хоккею пока подтверждает худшие прогнозы по поводу своего выступления на чемпионате мира. Команда проиграла сборной США, и соперник ее смял во втором периоде. Наши, правда, не сдались, шли вперед, но
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