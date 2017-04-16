Обзор дня: бессмысленные обсуждения судейства

События мира хоккея — в обзоре Алексея ШЕВЧЕНКО.

Всю субботу обсуждали, виноват ли арбитр Алексей Раводин в том, что «Металлург» проиграл или не виноват. Специально ли он удалил Даниса Зарипова, чтобы порадовать руководство СКА или действовал так, как нужно? Конечно, большая часть хоккейных болельщиков уверена, что Раводин судил в интересах победителей. Но это проблема СКА и только СКА в том, что у клуба такой имидж. Самое интересное, что на вопрос, прав ли Раводин, нет однозначного ответа. Я поясню. Долгое время судейский департамент в КХЛ возглавлял Александр Поляков, с которым я очень часто обсуждал те или иные моменты, спорные ситуации. Но я всегда чувствовал себя неловко во время этих бесед. Поляков аргументировано убеждал меня в своей правоте по поводу какого-то эпизода, а когда я соглашался, он менял позицию и доказывал, что я был прав. Как же так? Опытный Вячеслав Буланов как-то выслушал мою жалобу на эти бессмысленные разговоры, пожал плечами и сказал: «Просто в судействе очень много “серых” зон». И это правда. Одно дело, когда есть явно нарушение, типа драки, или кто-то подъезжает к сопернику и бьет клюшкой наотмашь. Совершенно другое — такие моменты. Я вчера разговаривал со многими судьями, но и среди них нет однозначного понимания момента, а ведь это опытные люди. Правда, подавляющее большинство считают, что нарушение было, но никто не берет на себя ответственность сказать, удалили ли бы они хоккеиста в том эпизоде или нет. Нужно быть на льду, внутри игры, чувствовать ее. Раводин свистнул — и был прав, он так почувствовал. Но уж точно он не думал в тот момент о СКА, «Металлурге» или «Анахайме». Так что не стоит травить хорошего человека.

ИЗМЕНЕНИЯ В «ДИНАМО».

На встрече с болельщиками генеральный менеджер «Динамо» Андрей Сафронов рассказал об изменениях в составе команды. Все-таки решено расстаться с Лукашом Кашпаром. Думаю, что легионера подвела даже не статистика прошлого сезона, а его жалоба в арбитраж. У него был действующий контракт, и я не думаю, что Владимир Воробьев экспериментировал бы с форвардом, как делал это Сергей Орешкин. Кашпар — классный хоккеист, которого просто нужно правильно использовать. Но все-таки решено расстаться. Неожиданно продлен договор с Анселем Галимовым, чей сезон в клубе нельзя назвать удачным. Я слышал, что ему ищут новую команду, но решено дать шанс. Опять же сделана скидка на то, что вся команда играла неудачно и Анселю трудно было проявить себя. Остается в команде и Даниил Тарасов, а с Константином Горовиковым удивительная ситуация. Пока по поводу его будущего — одни намеки, но, вероятно, он просто войдет в тренерский штаб команды.

НОВОЕ ОБРАЗОВАНИЕ.

В субботу бывшие арбитры КХЛ Яков Деев и Вячеслав Буланов защитили диплом на экономическом факультете МГУ. Оба решили пойти учиться, но Буланов, как вы знаете, еще работал в чемпионате Чехии, однако ради образования отказался от финальной серии в том турнире. Деев весь год учился, иногда инспектировал матчи различных лиг, но сосредоточился на дипломе. Я вчера внимательно послушал три темы, которые обсуждались в кафедре и надо сказать, что там был один представитель ФХР с очень перспективной работой, которая касается виртуальной реальности (может быть, мы так и Олимпиаду выиграем без всяких игроков из НХЛ — наденем очки). Тема диплома арбитров — создание новой школы хоккейного мастерства, причем, они были не вдвоем — группа из четырех человек. Насколько я понимаю, там был представлен бизнес-план, рассказано, зачем нужна эта школа, на что она будет обращать внимание при подготовке детей. Подход отличный. Я в социальных сетях вижу много объявлений о летних лагерях, каких-то курсах по подготовке хоккеистов разного амплуа, но никто не показывает диплом и не рассказывает, как именно они собираются их готовить. И хорошо, что Буланов и Деев не потерялись после малообъяснимого отстранения от работы в лиге.

ПЕРВОЕ ПОРАЖЕНИЕ.