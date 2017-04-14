Хоккеисты «Торпедо» проиграли во втором матче финала ВХЛ

Игра, которая проходила сегодня, 14 апреля, на площадке казахстанского клуба, завершилась со счетом 1:3 в пользу гостей.

Решающим в прошедшем матче стал второй период, за который «Динамо» трижды огорчило хозяев. Шайбы на свой счет записали Дмитрий Сидляров (24-я минута), Кирилл Пилипенко (25) и Дмитрий Марковин (35). На это «Торпедо» смогло ответить лишь голом канадского нападающего Джордана Сауторна в большинстве на 49-й минуте.

Днем ранее «Торпедо» также проиграло «Динамо» (1:2). Таким образом, счет в серии до четырех побед стал 2:0 в пользу российского клуба.

Теперь командам предстоят два матча в Балашихе, которые пройдут 17 и 18 апреля и начнутся в 22:00 по астанинскому времени. Победитель серии «Торпедо» — «Динамо» будет признан победителем ВХЛ сезона 2016/17 и получит главный трофей лиги — Кубок Братины.