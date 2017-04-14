Новосибирский ХК «Сибирь» сохранит нынешний состав защитников

НОВОСИБИРСК, 14 апреля. /ТАСС/. Новосибирский клуб Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) «Сибирь» сохранит в составе на следующий сезон нынешнюю линию защиты. Об этом сообщил ТАСС генеральный менеджер клуба Кирилл Фастовский.

«У нас в клубе защитная линия полностью сохранена. Защитники под контрактами и остаются в клубе. Был только один закончившийся контракт с Иваном Верещагиным, мы его продлили на год», — сказал Фастовский.

Единственным изменением в защитной линии стал уход Георгия Мишарина, который заключил контракт с екатеринбургским «Автомобилистом», отметил собеседник агентства.

По его словам, сохранение защитной линии поможет в работе Павлу Зубову, который был назначен исполняющим обязанности главного тренера, а ранее был ассистентом бывшего наставника команды Андрея Скабелки и отвечал именно за работу с защитниками.

«Сибирь» будет тщательнее формировать состав после неудачного сезона.

Тренерский штаб «Сибири» планирует более тщательно проводить отбор кандидатов и формировать состав команды после неудачного сезона-2016/17. «Основные принципы селекционной работы останутся прежними, и от селекционных ошибок никто не застрахован — они возможны всегда. Любой игрок, приходящий в клуб — это всегда, в некотором смысле, лотерея. Но, конечно, мы постараемся более тщательно проводить отбор кандидатов, тщательнее продумывать состав», — сказал Фастовский.

В числе главных причин неудачного выступления «Сибири» в нынешнем сезоне он назвал ошибки в селекции, а также обилие травм, которые получили ключевые игроки. «Причем, это пришлось на самый насыщенный период сезона, когда больше всего игр, — сентябрь-ноябрь. Сочетание этих проблем нас серьезно подкосило», — пояснил Фастовский.