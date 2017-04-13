Игорь Ларионов: ЦСКА разочаровывает, «Чикаго» радует

— Вы, можно сказать, живите на двух континентах. Воочию видите матчи в НХЛ и КХЛ, поединки на международных турнирах. Куда, на ваш взгляд, движется мировой хоккей?

— Стало очень много — популярное слово! — системности.

— Вы имеете в виду стиль, благодаря которому Канада доминирует на Олимпиадах, а теперь еще и на чемпионатах мира и Кубке мира?

— Нет, не конкретно эту сборную. Говорю в целом о хоккее. Теперь огромное внимание уделяют видео. Игроку досконально раскладывают все его действия любой ситуации от «а» до «я». Отсутствует терпение тренеров к игрокам неординарным. Смотришь игру — да, она — вертикальная. Но она хороша, когда есть соответствующие мастера. Когда можешь отдать пас от защитника — защитнику, затем центральному, от него — крайнему нападающему с выходом на гол. Смысл — максимально быстро доставить шайбу к чужим воротам.

Но вертикальный хоккей бывает разным. Взять, к примеру, нынешний ЦСКА. Отдают на красную линию, там человек подставляет клюшку, и все бегут за шайбой в зону атаки. Это мне совершенно не нравится. До такой степени упрощать игру нельзя. Эта простота, граничащая с примитивом, убивает зрелищность. Понятно, почему так делают — так безопаснее. Игроку не надо много думать, уменьшается вероятность ошибки. Все это печально. Тем самым мы теряем маленькие бриллианты, которые могут засверкать в дальнейшем. Они не вписываются в этот стиль, потому что могут совершить ошибку. Тренеру это не надо, таких хоккеистов он начинает задвигать. Отдает предпочтение тем, кто способен бежать, ломить, и из них — не буду называть фамилий — делают суперзвезд.

— Чем отличалось ваше звено, равно как Владимира Петрова, вы никогда просто так не вбрасывали шайбу в зону. Не получилось войти через пас, вся тройка организованно откатывала назад и разворачивала новую атаку — этакий кружевной хоккей.

— Да, это так. В нашем понимании у каждого элемента, каждого действия на площадке должна быть цель. Не важно — даешь ты пас в центре поля или вбрасываешь шайбу в зону соперника: почему именно в угол, в борт или по закруглению. Ты должен знать, зачем ты это делаешь, где партнеры, как они продолжат атаку. А сейчас в ЦСКА тупо подставляют клюшку на красной линии, и шайба летит к вратарю, а он останавливает ее у борта. То есть шайбу ты сам отдал противнику и теперь нужно за нее бороться. Это обедняет хоккей, а меня лично разочаровывает. Потому что когда приходишь в армейский дворец и видишь, каких великих хоккеистов висят майки под потолком… Они давали результат и зрелище. Это как сейчас, скажем, футболистам «Барселоны» сказать: «Давайте, ребята, поиграем по-другому. Получил мяч и сразу пуляй его вперед!» Абсурд же. Люди приходят на спорт как на спектакль. Насладиться игрой актеров. Да, в концовках матчей, чтобы удержать нужный счет, можно упростить игру. Но брать такую систему за основу — неправильно.

— Кое-кто из наших экспертов называл хоккей ЦСКА — самым прогрессивным. Хотя ветераны, в частности, Борис Майоров высказывались категорически против. Может, это и вправду — современная тенденция?

— Все зависит от исполнителей. У каждого человека свое мнение, свое видение игры.

— Но ведь в спорте главный критерий — результат. В прошлом году ЦСКА в финале ничего не смог поделать с «Магниткой», а в этом вообще во втором раунде плей-офф вылетел!

— Опять вернусь к зрелищности. Важен баланс. Какого-то успеха такой манерой можно достичь. Но люди, когда в будний день после работы приходят на арену, хотят увидеть на льду мысль, какой-то шедевр, красивый гол. От чего получаешь удовольствие. А смотреть бей-беги… .