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13 апреля 2017, 18:29 | Хоккей | Vesti.kz

Хоккеисты «Торпедо» проиграли в первом матче финала плей-офф ВХЛ

Сегодня, 13 апреля, в Усть-Каменогорске состоялся первый матч финала плей-офф Высшей хоккейной лиги (ВХЛ), в котором местный ХК «Торпедо» принимал «Динамо» из Балашихи (Московская область), сообщает корреспондент Vesti.kz.

Встреча завершилась поражением хозяев со счетом 1:2. Первая шайба в ворота «Торпедо», которые защищал Павел Полуэктов, влетела уже на 33-й секунде встречи. На 35-й минуте гости отличились еще раз. Автором единственной шайбы в составе казахстанского клуба стал Евгений Фадеев, забросивший за несколько секунд до окончания второго периода.

Таким образом, в серии до четырех побед «Динамо» повело 1−0. Следующий матч команды проведут завтра, 14 апреля, также в Усть-Каменогорске.

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Хоккеисты юниорской сборной Беларуси (U-18) потерпели разгромное поражение от США на ЧМ

13 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Хоккеисты юниорской сборной Беларуси (U-18) потерпели разгромное поражение со счетом 0:7 (0:0, 0:5, 0:2) от сверстников из США на старте чемпионата мира в Словакии в топ-дивизионе в группе В, сообщает корреспондент БЕЛТА.
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