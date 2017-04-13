Хоккеисты «Торпедо» проиграли в первом матче финала плей-офф ВХЛ

Встреча завершилась поражением хозяев со счетом 1:2. Первая шайба в ворота «Торпедо», которые защищал Павел Полуэктов, влетела уже на 33-й секунде встречи. На 35-й минуте гости отличились еще раз. Автором единственной шайбы в составе казахстанского клуба стал Евгений Фадеев, забросивший за несколько секунд до окончания второго периода.

Таким образом, в серии до четырех побед «Динамо» повело 1−0. Следующий матч команды проведут завтра, 14 апреля, также в Усть-Каменогорске.