Ларионов: В сентябре планируем провести в Монреале и Москве два матча Россия — Канада
Корреспондент «Советского спорта» на недавнем суперфинале Лиги легенд в немецком Штраубинге взял интервью у двукратного олимпийского чемпиона и трехкратного обладателя Кубка Стэнли Игоря Ларионова.
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Видимо, что-то случилось...
К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
— После смерти Сергея Гимаева многие стали настороженно относиться к ветеранским матчам.
— Да, я понимаю эти опасения. Одно дело играть показательные встречи, посвященные
Например, в Детройте перед ветеранскими играми доктора всегда измеряют давление. У нас немного
Безусловно, то, что случилось с Сергеем Гимаевым — огромная трагедия. Но это вопрос, какая тут связь с хоккеем. Люди умирают и в самолете, и в поезде, просто на улице. Все зависит от того, как ты готов. Необходим баланс врачебного и самоконтроля.
— А вы сами как готовитесь?
— Стараюсь постоянно держать себя в тонусе. Последний год жил с сыном в
— С Мишелем Гуле?
— Нет, он уже не играет. Сильно бедра болят.
— Марк Тардиф?
— Нет. Там ребята помоложе. Я уже самый старый, — улыбается Ларионов. — А против меня, к примеру, Симон Ганье выходил. Ему 37 лет, совсем недавно в НХЛ закончил.
— Специально к суперфиналу Лиги легенд усилили тренировки?
— Перед самым отлетом в Германию в семь утра катался в Плимуте под Детройтом, где занимался после переезда из Квебека. Там возникли большие проблемы со льдом, хотя четыре арены. На них проходили местные соревнования, плюс чемпионат мира среди женщин. Катался с мальчишками сначала налегке, а за день до отъезда вышел в полной форме. Народ аж обалдел. Решили, что я обратно в «Ред Уингз» возвращаюсь!
— Так вам в Штраубинге пришлось играть еще и на пике акклиматизации!
— Я на это не обращаю внимания. Привык. Главное — пить больше воды. И потом здесь разница с Америкой в шесть часов. Финал в 5.30, в Детройте — это 11.30. Нормальное время.
— Все болельщики ждут, когда канадцы и американцы присоединятся к Лиге легенд.
— Только что обсуждали эту тему.
— Пропишите в регламенте. В сборной России тоже далеко не все суперзвезды.
— Я не про это. Вот мы играли со словаками. Я, кроме Либы и Штрбака, там вообще никого не знаю. Важно установить критерий. Если у человека четыре Кубка Стэнли — это в нашем понимании легенда? Я считаю, да. Мы пытаемся найти в Северной Америки громкие имена. Но многие заняты на высоких административных должностях: Айзерман в Тампе, Шенахен в Торонто, Робитайл в
— То есть вопрос в организации?
— Точнее, нам нужно определиться со временем, когда все это проводить. И со статусом легенды. Мы решили, что четыре Кубка Стэнли — вполне достаточно.
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