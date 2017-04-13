Обзор дня: силы «Магнитки» подошли к концу

События мира хоккея — в обзоре Алексея ШЕВЧЕНКО.

В прошлом году магнитогорцы не были фаворитами, и в первом матче финальной серии против ЦСКА они были разгромлены, а затем выиграли серию. Но что теперь вспоминать об этом? На мой взгляд, это совершенно разные ситуации, хотя я, как и многие, хочу, чтобы серия затянулась и в ней не было все так однозначно. Но сейчас уральский клуб встречается с обладателем Кубка Гагарина, а у команды Дмитрия Квартальнова такого титула не было. Тогда именно армейцы задергались, а тренеру не хватило опыта, но тут Харийс Витолиньш и Олег Знарок все держат под контролем. И состав у питерцев посильней, а лидеры «Металлурга» не стали моложе. К первому звену команды Ильи Воробьева могут возникнуть претензии, но я все время спрашиваю себя (и окружающих) — а где остальные? Почему бьется только Оскар Осала и Евгений Тимкин. За что платят зарплату Александру Семину? Почему все упирается лишь в первую тройку? Не исключено, что уральцы возьмут одну встречу, но в серии все, кажется, решено.

КРИЗИС.

Вчера от футболистов пришла грустная новость. На встрече, где уже все поздравляли «Динамо» с выходом в премьер-лигу, упомянули, что хоккейные одноклубники могут обанкротиться и самое страшное случится чуть ли не в скором времени. Через короткое время Андрей Сафронов опроверг это, но применил для сохранения спокойствия лозунги. Типа, никто не даст пропасть великому клубу, а трудности есть у всех. То есть звучало это совершенно не как опровержение. Ситуация у хоккеистов действительно тяжелая. Почему? Понимаете, чтобы объяснить всю запутанную систему взаимоотношений между Андреем Сафроновым, центральным советом «Динамо» и силовыми структурами придется потратить много времени, и все равно в чем-нибудь ошибешься, так как там все постоянно меняется. Основная беда в том, что у Сафронова нет единомышленников в центральном совете, куда приходят деньги, а он никого не хочет подпускать к хоккею. В этом основная сложность, причем не думайте, что если Сафронов уйдет, то моментально будет лучше. Все не так просто. Плохо, что нет стабильности, а в такой ситуации совсем неважно, кто возглавит команду. Выжить бы.

ВАРЛАМОВ ОСТАЕТСЯ.

Вратарь Семен Варламов продолжит карьеру в «Колорадо». Руководство клуба объявило, что он будет защищен, а, значит, его не отдадут в «Лас-Вегас». Этот сезон у Варламова был кошмарным. Сначала он откровенно плохо играл, а затем получил тяжелую травму, перенес операцию и выбыл до конца сезона. Но на него рассчитывают, так как сменщики оказались еще хуже, да и вся команда поплыла, поняв, что у своих ворот спасения ждать не приходится. Но сумеет ли Семен вернуться на свой уровень? Были же у него просто гениальные периоды и в «Вашингтоне», да и в «Колорадо». Но это было давно. После обмена в «Эвеланш» прошло шесть лет, последний раз в плей-офф Семен играл три года назад. Он уже давно не просто не первый номер сборной, он и на чемпионат мира в Москве не попал из-за слабой игры в товарищеском матче перед турниром. Вроде бы, Семену всего 28 лет, но следующий сезон станет для него важнейшим. Мы будем смотреть, сумеет ли он вернуться на свой уровень.

«ОМОЛОЖЕНИЕ» В «СОЧИ».

В Сочи опять есть вопросы по трансферной политике. Мы уже писали, что команда отказалась от услуг Ильи Крикунова и Игоря Игнатушкина, заявив их представителю, что команда взяла курс на омоложение. Вчера стало известно, что клуб могут пополнить Евгений Лапенков (32 года) и Игорь Бортников (27 лет) из «Югры». В чем же тут омоложение? Лапенков уже был в команде. Я прекрасно помню его выступления, когда он долгое время не мог даже набрать очки, а потом насобирал 28 за короткое время. И отпускать его было ошибкой. В прошлом году он был лидером «Югры» и забросил 15 шайб (но до этого был просто ужасный сезон в двух клубах). Бортников свой самый удачный сезон провел два года назад, когда набрал 36 очков (20 голов), но в прошлом году он был незаметен. Но это же не омоложение для сочинцев. Это ставка на людей, которые могут дать результат (а могут и не дать). То есть, никакого развития не видно.

ТРИ ХУДШИХ ИГРОКА ДНЯ В КХЛ.

Ярослав КОСОВ, «Металлург» Мг. Не получалось вообще ничего, каждый выход был кошмаром.

Александр СЕМИН, «Металлург» Мг. Никак не может выбраться из своей ужасной формы.

Алексей БЕРЕГЛАЗОВ, «Металлург» Мг. Допустил ошибку в овертайме.