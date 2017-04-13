Дамир Рыспаев: Для меня понятия «удобного» или «предпочтительного» соперника нет
Уже сегодня вечером станет ясно, с кем «Номад» поборется за титул чемпиона Казахстана и 16 апреля начнётся заключительная серия матчей
плей-офф. В интервью пресс-службе клуба защитник «Номада» Дамир Рыспаев, поучаствовавший в двух победных шайбах в полуфинале, рассказал, какая атмосфера сейчас царит в «Номаде», поделился впечатлениями о прошедших стадиях плей-офф, а также как тренерский штаб и команда относятся к его успехам.
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Видимо, что-то случилось...
К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
— Дамир, позади два пройденных круга
— Пока всё складывается удачно, мы в финале и ждём соперника, восстанавливаем силы и готовимся к самым важным и решающим матчам сезона.
И с «Алматы», и с «Иртышом» было сложно, обе команды мастеровитые. С «Алматы» у нас началась серия с проигрыша, но все сделали правильные выводы. Мы ведь молодая команда, которой всегда и всем нужно
Ведь даже если сравнить два последних сезона, то в прошлом «Номад» вышел в
Если же вернуться к матчам, то,
— Лично ты поучаствовал в двух победных шайбах, ожидал от себя такого?
— Не могу оценивать свою игру, но всё это показатель моих стараний, работы на протяжении года после дисквалификации. Терпение и труд всё перетрут, как говорится. Всегда стараюсь помогать команде, быть полезным игроком, а не просто отбывать номер, как с игровой стороны, так и в плане психологического давления на соперника. И да, в любом игроке есть такое желание, быть результативным, то есть либо отдать голевой пас, либо забить самому, если этого в хоккеисте нет, то,
— Что тренерский штаб «Номада» сказал тебе после прошедших матчей
— Тренеры ведь видят, что я стараюсь, работаю, выкладываюсь как на играх, так и на тренировках. Поэтому они были только рады таким результатам. Но не будем лукавить, естественно, они удивились и моей результативности, и вообще игре в последнее время. Юрий Владимирович и Георгий Нодариевич уже не первый сезон работают со мной, поэтому, естественно, радуются моим успехам и помогают расти. В команде, конечно же, как в любом здоровом мужском коллективе не обошлось без шуток, но в то же время все рады, ведь победа есть победа, и не важно, кто приложил к этому руку. У нас отличный, дружный коллектив, все с хорошим чувством юмора, поэтому, где нужно мы пошутим, а где дело требует серьёзности, то и подход соответствующий.
— Сегодня вечером решится с кем «Номад» сыграет в финале, понятное дело, что соперника не выбирают, но всё же, кто предпочтительнее: опытный «Арлан» или молодой клуб «Темиртау». Допустим, история личных встреч в этом сезоне, говорит о том, что лучше бы «Номаду» сыграть с «Арланом», а что у вас в команде думают по этому поводу?
— Лично для меня понятия «удобного» или «предпочтительного» соперника нет. Поэтому кто бы в итоге не оказался, без разницы, это мой противник, мой конкурент, которого нужно будет побеждать. До финала доходят сильнейшие, поэтому, так или иначе, будет не просто. И «Арлан», и «Темиртау», абсолютно равные и сильные команды, а факт, что серия затянулась до седьмого матча, только подтверждает мои слова. Финал будет интересным и жарким, думаю, болельщикам и любителям хоккея понравится. Поэтому хотелось бы пригласить всех жителей и гостей Астаны на финальные игры, обещаю, вы увидите красивый и эмоциональный хоккей. Мы же в свою очередь рассчитываем на вашу поддержку, которая так нам необходима. Тем более вход на матчи «Номада» бесплатный, а это значит, что можно приглашать друзей и близких, думаю, места на нашей арене хватит всем!
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